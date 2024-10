Tutto è possibile al Forum, stasera con i Finely. La band che ha fatto la storia del pop punk in Italia, torna ad esibirsi live con uno show evento e l’appuntamento è per mercoledì 16 ottobre 2024 al Forum di Milano. Una data evento, prodotta da Vivo Concerti, per ripercorrere i più grandi successi della band che ha accompagnato un’intera generazione.

Sul palco insieme ai Finley, numerosi grandi ospiti e amici che si esibiranno con la band in duetti inediti: J-Ax, Rose Villain, Naska, Dari, Didi dei Ministri e Punkreas. Ma non mancheranno ulteriori sorprese che saranno svelate soltanto durante lo show.

Per i Finley sarà la prima volta al Forum di Milano, a quasi vent’anni dall’opening dello show di Max Pezzali e dopo la pubblicazione lo scorso maggio, del loro ultimo album “Pogo Mixtape – Vol.1” che contiene 14 inediti tutti duetti, alcuni dei quali saranno suonati live per la prima volta proprio sul palco del Forum il prossimo 16 ottobre.

I Finley hanno fatto un pezzo di storia della musica italiana, conquistando i cuori di una generazione, collezionando dischi di platino ancora prima dell’era dello streaming e macinando sold out su sold out in numerosi tour in Italia e in Europa.

Ai tempi dell’uscita del loro disco di inediti ci hanno raccontato, in previsione della serata al Forum:

“Diventerai una star”, la suoniamo! È un concerto che, sicuramente, poggerà delle basi molto solide sulle nostre prime canzoni però sarà un bel viaggio intorno ai nostri vent’anni. L’abbiamo ribattezzato Tutto è possibile al Forum perché da lì è un po’ iniziata la nostra parabola meravigliosa con l’opening a Max Pezzali. Questa volta entreremo noi dal portone principale. Sarà la festa di tutti quelli che, magari anche grazie alle nostre canzoni, hanno deciso di rimanere giovani per sempre. E quindi ci vediamo lì e faremo una festa incredibile”