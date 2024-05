Megadeth a Milano: tutti i dettagli sul concerto del 17 Giugno 2024

Dopo il grande successo ottenuto ad AMA Music Festival 2023, MEGADETH annunciano una nuova data in Italia nel 2024. La leggendaria thrash metal band guidata da Dave Mustaine suonerà all’Alcatraz di Milano il prossimo 17 giugno 2024, e sarà anche l’occasione di vedere dal vivo il nuovo chitarrista Teemu Mäntysaari, definito da Mustaine “un mostro di bravura”.

Il concerto sarà aperto dai Game Over.

MEGADETH

+ Game Over

17 giugno 2024 – Milano, Alcatraz

Megadeth a Milano: biglietti

(Aggiornato il 17/05/2024)

A un mese di distanza dal concerto che si terrà all’Alcatraz, i Megadeth registrano il tutto esaurito per la data di Milano del 17 Giugno 2024.

Non saranno quindi disponibili biglietti in cassa la sera dello show.

In apertura di serata si esibirà un’altra band che sarà prossimamente comunicata.

Megadeth a Milano: gli orari del concerto

