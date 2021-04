Intervistato da Roberta Scorranese per il Corriere della Sera, Max Pezzali ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera ma anche della vita privata, a partire da un colpo di fulmine – gli 883 se ci fossero stati oggi avrebbero cantato di una “crush” per una modella che in seguito è diventata moglie di uno scrittore molto noto a livello internazionale:

“Chi trovava il coraggio di avvicinarsi? Noi restavamo impalati, loro stavano con noi il tempo di un video o di uno shooting e poi sparivano. Però ce n’era una che mi piaceva molto. Si chiamava Padma, era coltissima e cucinava pure bene. La conobbi a Pantelleria, girò un video con noi. Trascorremmo serate belle, a chiacchierare nei dammusi (le case tradizionali dell’isola, ndr). Com’è finita? È finita che lei ha sposato Salman Rushdie“.

La modella era Padma Lakshmi, modella, scrittrice, attivista indo-americana moglie dell’autore dei Versetti satanici dal 2004 al 2007, quando la coppia ha divorziato.

Il cantante inoltre inizialmente avrebbe voluto diventare ambasciatore, iscrivendosi a Scienze Politiche. Successivamente ci ha ripensato, ma sotto sotto rivela che la carriera diplomatica non gli sarebbe dispiaciuta:

“L’anno scorso ho passato una magnifica domenica al mare con Bugo. Sua moglie è una diplomatica in carriera: ho trascorso ore a farle domande di ogni tipo”.

Oltre a parlare del collega, che definisce “persona squisita“, ha raccontato anche di quando con J-Ax e Jake La Furia è andato sull’Oltrepo Pavese “a mangiare pane e salame“.

Infine, Max Pezzali ha fornito una spiegazione su una delle canzoni simbolo degli 883, Hanno ucciso l’Uomo Ragno:

“L’Uomo Ragno era uno dei miei eroi, tra quelli che poi verranno divorati dai Manga. L’allegoria del precario che cerca la rivincita dalle ingiustizie. E le industrie del caffè, per me, erano il simbolo dei poteri forti. Io non sapevo nulla di economia industriale ma vedevo che alla televisione grandi attori e showmen venivano ingaggiati per fare la pubblicità del caffè. Per esempio Nino Manfredi. Mi convinsi che dovevano essere piene di soldi e che nascondessero chissà quale segreto”.

Una forma di complottismo ante litteram, insomma. Max Pezzali avrebbe dovuto tenere un concerto per festeggiare i 25 anni di carriera a San Siro la scorsa estate, poi spostato causa pandemia al 9 e 10 luglio 2021. Era stata ipotizzata anche la reunion con Mauro Repetto, mai confermata ma nemmeno esclusa da Max Pezzali.