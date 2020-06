San Siro canta Max, ecco le nuove date dei concerti 2021 di Max Pezzali (info biglietti)

Di Alberto Graziola lunedì 29 giugno 2020

Max Pezzali in concerto nel 2021: ecco le nuove date di "San Siro canta Max"

Doveva essere uno degli appuntamenti imperdibili dell'estate 2020 ma il Covid-19, oltre ad avere congelato per mesi le nostre vite, ha provocato un lungo strascico di cambiamenti negli eventi del settore musicale, che permettono solo un limite ben preciso di presenze e di persone per i concerti. E così, i concerti negli Stadi di Max Pezzali sono stati automaticamente rinviati al prossimo anno, quando l'emergenza sanitaria dovrebbe essere rientrata.

Le due date evento di SAN SIRO CANTA MAX vengono riprogrammate per venerdì 9 luglio (sold out) e sabato 10 luglio 2021 e vedranno MAX PEZZALI per la prima volta protagonista sul palco dello stadio San Siro di Milano. Gli attesissimi live, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, saranno anticipati dalla data zero prevista per sabato 26 giugno 2021 allo Stadio Comunale di Bibione (VE).

I biglietti acquistati per le date del 2020 restano validi per le rispettive date riprogrammate nel 2021, maggiori informazioni sul sito www.vivoconcerti.com