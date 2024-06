Stasera Max Pezzali sarà in concerto allo Stadio San Siro a Milano con la prima di tre date del suo “Max Forever (Hits Only)”. Il cantante è tornato in tour con uno show completamente rinnovato. Grazie alla collaborazione con Sergio Pappalettera, che ne ha curato la direzione artistica, il concerto si presenta in una veste inedita raccontando quella carica nostalgica che solo le canzoni di Max Pezzali possono far rivivere. Lo show ha inizio con un video in cui Max, nel suo garage, pulisce la sua Harley Davidson e si accorge di uno scatolone dei ricordi “MAX FOREVER” dove trova tutto quell’immaginario che lo ha reso uno degli artisti più iconici del panorama musicale italiano. Come se fossero i capitoli di una sitcom anni 90’, il concerto ripercorre un’epoca cara a molti italiani, tanto da essere un collante anche per chi quegli anni non li ha vissuti in prima persona.

Un excursus di canzoni che, accompagnate da straordinari visual effect, prendono vita lasciando lo spettatore senza fiato, come i led raffiguranti le vecchie TV a tubo catodico riportate – per illusione ottica – in 3D grazie alla meticolosità delle grafiche. Molto presente è il richiamo alla passione di Max per i comic book in brani come Sei Fantastica (con la storia di una “wonder woman”) oppure in Il grande incubo e Hanno Ucciso L’uomo Ragno dove, diviso per capitoli, le immagini raccontano la storia dei personaggi della canzone. Non mancano anche effetti speciali all’avanguardia come in La dura legge del gol, dove volti di personaggi famosi, ricostruiti con l’AI, diventano parte di un albo di figurine e cantano le parole del brano, o durante la celebre Gli anni dove i visual ricreano un annuario scolastico che mostra una serie di persone che diventano tutte diverse manifestazioni di Max.

A seguire la scaletta del concerto e informazioni su orario e come arrivare allo Stadio Meazza a San Siro.

La scaletta di Max Pezzali a San Siro, 30 giugno 2024

Intro

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrita’ – Eiffel 65 Remix

La regola dell’amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte Molella Remix

Weekend – Dj Miko Remix

La lunga estate caldissima

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch’io

La dura legge del gol

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Jolly Blue

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Il concerto inizierà alle 21.

