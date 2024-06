Continua il successo del primo tour negli Stadi di Max Pezzali, Max Forever (Hits Only), stasera in programma allo Stadio Dall’Ara a Bologna.

La tournée – prodotta e distribuita da Vivo Concerti – sta facendo tappa nelle principali città italiane portando negli stadi italiani un divertimento senza precedenti. Le date del MAX FOREVER (Hits Only) lo vedranno protagonista con due appuntamenti, di cui il secondo SOLD OUT, a Bologna (sabato 22 e domenica 23 giugno 2024, Stadio Dall’Ara), a Roma (giovedì 27 giugno 2024, Stadio Olimpico), proseguendo poi con tre appuntamenti a Milano (domenica 30 giugno, lunedì 1 e martedì 2 luglio 2024, Stadio San Siro) a Messina (martedì 09 luglio 2024, Stadio San Filippo) e concludendo a Bari (sabato 13 luglio 2024, Stadio San Nicola).

In occasione dell’arrivo del tour, in ogni città verrà allestita, il giorno prima del concerto, una speciale parata. Una banda di musicisti e sbandieratori muniti di colorate pettorine brandizzate suoneranno le più note canzoni di Max Pezzali per una continua festa che riecheggerà da nord a sud per tutt’Italia per tutta l’estate. La banda e gli sbandieratori torneranno, ogni sera, sul palco per aprire la strada all’ingresso di Max e dare inizio alla più grande celebrazione di sempre.

A seguire la scaletta del concerto e informazioni sui biglietti.

La scaletta del concerto di Max Pezzali a Bologna, 23 giugno 2024

Intro

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrita’ – Eiffel 65 Remix

La regola dell’amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte Molella Remix

Weekend – Dj Miko Remix

La lunga estate caldissima

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch’io

La dura legge del gol

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Jolly Blue

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca

Il concerto inizierà alle 21.

Max Pezzali a Bologna, biglietti 23 giugno 2024

Sono ancora disponibili alcune tipologie di biglietti per il concerto di Max Pezzali a Bologna. Si parte da 48.30 per la Curva Bulgarelli fino a 82.80 euro per Tribuna Coperta I Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.