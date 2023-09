C’erano circa 56 mila persone ieri sera al Circo Massimo per il concerto-festa di Max Pezzali. Un evento arrivato dopo il tour trionfale che nel corso dell’ultimo anno lo ha visto protagonista per due volte allo stadio San Siro e per 30 date sold out nei palazzetti di tutta Italia (anche nel 2024 Pezzali continuerà ad esibirsi live, ma non sono ancora noti i dettagli).

Max Pezzali al Circo Massimo: gli ospiti

Il concerto sarà trasmesso in prima serata su Canale 5 giovedì prossimo, 7 settembre 2023. Sul palco insieme a Max Pezzali si sono alternati gli Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Dargen D’Amico, Gazzelle, Lazza, Paola & Chiara e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Prima dello show, lo special set Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso (ma la radio ufficicale del live era Radio Italia) per far riscaldare il pubblico accorso nel suggestivo Circo Massimo. Sulla tribuna vip avvistate Ilary Blasi, Alessandra Amoroso e Francesca Fagnani ma anche Alvin, Gabriele Corsi, Andrea Delogu, l’ex portiere Christian Abbiati, Michela Giraud, Ema Stokholma.

Max Pezzali al Circo Massimo: i momenti cult

Nel corso del concerto di Max Pezzali al Circo Massimo – un interminabile karaoke che ha commosso soprattutto la generazione dei 40enni – sono stati mostrati alcuni spezzoni del Festivalbar. Inoltre, è stata proposta una fotografia che il piccolo Lazza scattò insieme a Pezzali alla fine di un suo concerto. L’ex leader degli 883 sul palco – come nel suo stile – ha lasciato poco spazio a fronzoli e formalità, concentrandosi sulle perfomance canore. Quando è arrivato in scena Gazzelle, ha definito la sua ‘Destri’ un “capolavoro” e uno dei pezzi più belli della musica italiana degli ultimi 15 anni. Tra i momenti più divertenti per il pubblico presente la kiss cam attivata durante Come mai.

Sarà l’ultimo concerto al Circo Massimo?

“Se sarò l’ultimo a suonare al Circo Massimo? Diranno che ho portato sfiga (ride, Ndr)“. Così Max Pezzali ha risposto ai giornalisti quando prima del live gli è stato chiesto un commento sulla disponibilità della location del Circo Massimo, dopo le polemiche seguite al concerto di Travis Scott. Clemente Zard di Vivo Concerti (la società che organizza il tour di Pezzali, inclusa la data del Circo Massimo) ha aggiunto: “C’è stata una polemica politica ma questo concerto era previsto, c’è l’agibilità, il pubblico è dentro. Quello che succederà in futuro non lo so ma a mio avviso non cambierà nulla”.

Max Pezzali al Circo Massimo: la band

Giordano Colombo: batteria

Lorenzo Poli: basso

Giorgio Mastrocola: chitarra

Ernesto Ghezzi: tastiere

Davide Ferrario: chitarra e sequenze

L’art direction dell’evento, dai visual onstage al concept della locandina e delle altre grafiche, è firmata da Sergio Pappalettera, storica collaborazione di Max Pezzali dall’inizio della sua carriera: sue sono le copertine di album iconici della storia della musica

italiana, tra cui anche i due album di debutto Hanno Ucciso L’Uomo Ragno e Nord Sud Ovest Est (che a giugno ha celebrato 30 anni dalla pubblicazione) diventati nel tempo veri e propri album-manifesto degli Anni Novanta.

Al Circo Massimo si sono fatti notare il tendone adornato da una rete di led old school – che proiettano immagini dell’intramontabile videogame anni ’80 “PacMan” – tre maxischermi (due laterali e uno centrale) un corpo di ballo composto da 10 ballerini e un vintage van che teletrasporta gli ospiti dell’evento nel mondo di Max.

Molti i riferimenti al mondo dei motori, tanto amato dal cantante pavese. Max Pezzali, infatti, non poteva che chiudere in bellezza arrivando al Circo Massimo il giorno del concerto ancora una volta in sella a una Harley-Davidson®, guidando in parata il nuovissimo Breakout™, accompagnato dai rappresentanti del 100 Torri Chapter, il club della sua concessionaria Harley-Davidson Pavia e affiliati al club ufficiale H.O.G. (Harley Owners Group) che conta un milione di soci in tutto il mondo.

A destra del palco, inoltre, un distributore di benzina fa da cornice a tre protagoniste: un’auto Gran Torino, una Harley-Davidson Pan America™ 1250 Special, la prima Adventure Touring Harley-Davidson di cui Max si è innamorato e l’entusiasmante Softail Breakout che Max ha guidato in parata. Sulla sinistra del palco un garage a grandezza naturale rivela al suo interno una sala giochi arcade anni ’90, che ha ospitato l’esibizione del dj set esclusivo degli Articolo 31.

Max Pezzali al Circo Massimo: la scaletta

​​1. HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO

2. S’INKAZZA

3. ROTTA PER CASA DI DIO (Riccardo – PTN)

4. GIOVANI WANNABE (Riccardo – PTN)

5. LA REGOLA DELL’AMICO (Dargen D’Amico)

6. DOVE SI BALLA (Dargen D’Amico)

7. COME DEVE ANDARE

8. L’UNIVERSO TRANNE NOI

9. TI SENTO VIVERE

10. LO STRANO PERCORSO

11. SEMPRE NOI (Articolo 31)

12. DOMANI SMETTO (Articolo 31)

13. SEI UN MITO

14. LA REGINA DEL CELEBRITA’

15. LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA

16. BELLA VERA / MUSICA LEGGERISSIMA / NELLA NOTTE

(ColapesceDimartino + Deejay T)

17. intro + GLI ANNI (Lazza)

18. CENERE (Lazza)

19. NESSUN RIMPIANTO

20. UNA CANZONE D’AMORE

21. COME MAI

22. MEDLEY (Nient’Altro Che Noi / Eccoti / Io Ci Sarò / Se Tornerai)

23. QUELLO CHE CAPITA

24. IL GRANDE INCUBO

25. LA DURA LEGGE DEL GOL (Gazzelle)

26. DESTRI (Gazzelle)

27. L’ULTIMO BICCHIERE

28. NON ME LA MENARE / TE LA TIRI / 6 UNO SFIGATO

29. NORD SUD OVEST EST / TIENI IL TEMPO (Paola e Chiara)

30. CON UN DECA

31. GRAZIE MILLE