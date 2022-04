Mask – Simba La Rue: testo, video e significato della canzone

Da qualche giorno, è finito in tendenza nella sezione ‘Musica’ di Youtube, il nuovo singolo del rapper Simba La Rue che porta per titolo ‘Mask’.

A seguire, trovate il testo e cliccando sulla foto il video della canzone.

Okay AVA

La rue, la vraie

Spartisco due chili in un’ora

In un quarto d’ora

ho il doppio della droga

T-TN nuova, Louis V tracolla

Cliente di -, ma lo tengo buono

Fu fumo canne in mezzo al Duomo

Tanto mi rilasciano due ore dopo

Tuta Footkorner, un palo in Footlocker

Chiamo subwoofer, tu stai su Booking

A-ah, buchi su buchi, paia di Loubou’

Ah, Gucci nel Gucci, puzzo di fumo

Ho vari inciuci e entrate sicure

Tu non fare il furbo o ti scavi la buca

Capuche, mask

Casc, Tmax

Casc Arai, XMAX

Kalash, chiuso in garage al Batard

Jack Da’, bangla, Canada, moto

Motard, euro, dollar, pesos

Capuche, mask

Casc, Tmax

Casc Arai, XMAX

Kalash, chiuso in garage al Batard

Jack Da’, bangla, Canada, moto

Motard, euro, dollar, pesos

Ho fatto la fame, non voglio la fama

Rapper puttane parlano di strada

Io sono per strada e ne ho visti pochi

In zona i botti, ma quale coprifuoco?

Ah, ah

SI-SIM Lyca, ogni mese la cambio

Borsa di marca, prima manco l’armadio

Prima manco l’acqua calda in bagno

Il calorifero non serviva a un cazzo

Te-teste di cazzo, siete tutti falsi,

io sono un’altra marca

Te-testa di cazzo, se mi gira il cazzo

finisci in un garage

Oh mama-mama, fanno tutti i pazzi, mi succhiano il cazzo

Capuche, mask

Casc, Tmax

Casc Arai, XMAX

Kalash, chiuso in garage al Batard

Jack Da’, bangla, Canada, moto

Motard, euro, dollar, pesos

Capuche, mask

Casc, Tmax

Casc Arai, XMAX

Kalash, chiuso in garage al Batard

Jack Da’, bangla, Canada, moto

Motard, euro, dollar, pesos.