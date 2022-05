Mark Owen torna sulle scene musicali con un nuovo singolo, You Only Want Me, disponibile dal 19 maggio 2022.

Il nuovo singolo del componente dei Take That arriva a 9 anni di distanza dal suo ultimo album da solista, The Art of Doing Nothing, pubblicato nel 2013.

You Only Want Me è la prima anticipazione di quello che sarà il quinto album da solista di Mark Owen che si intitolerà Land of Dream e che sarà disponibile a partire dal prossimo 23 settembre.

Il brano è stato scritto da Mark Owen insieme a Will Bloomfield ed è stato prodotto da Jennifer Decilveo.

Nel corso della sua carriera da solista, Mark Owen, come già anticipato, ha pubblicato 4 album, Green Man, pubblicato nel 1996 a seguito dello scioglimento dei Take That (la boyband britannica si è successivamente riunita nel 2005 ed è ancora ufficialmente in attività), In Your Own Time, How the Mighty Fall e il precitato The Art of Doing Nothing.

Mark Owen – You Only Want Me: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Mark Owen – You Only Want Me: testo

Oh I can tell you watcha thinking by the look on your face

I’ve been picking up your signals up all over the place

Got my X-ray vision glasses on to fill in the space

I see right through you

I see right through you.

You got your fingers on the trigger and you’re chewing your gum

And I don’t wanna blow your cover ‘cause you’re having some fun

I’ve put my money on the table, yeah I’m jumping the gun

It’s just so obvious.

You only want me for my good looks,

Bad taste,

High class,

Cheap dates

Supersonic hip shaking,

You only want me for my

You only want me when you want a ride home

It’s so obvious

You only want me.

It’s not my deep conversation nor the something we have

Or my political opinion while you want me so bad

It’s just the fact you can’t deny it now, it’s driving you mad

It’s just so obvious

You only want me.

You only want me for my good looks,

Bad taste,

High class,

Cheap dates

Supersonic hip shaking,

You only want me for my

You only want me when you want a ride home

It’s so obvious

You only want me for my.

You only want me for my

You only want me for my

You only want me

It’s so obvious

You only want me for my.

Speaking out loud

Must be something in the water

What can I say, hey, what can I tell ya

Got no excuses for the way that you feel

It’s just so obvious.

You only want me for my

You only want me for my

You only want me for my

You only want me

It’s so obvious

You only want me for my.

You only want me for my good looks,

Bad taste,

High class,

Cheap dates

Supersonic hip shaking,

You only want me for my

You only want me when you want a ride home

It’s so obvious

You only want me.

Mark Owen – You Only Want Me: traduzione

Oh, posso dirti che stai pensando, dallo sguardo sul tuo viso

Ho captato i tuoi segnali dappertutto

Ho indossato i miei occhiali a raggi X per riempire lo spazio

Vedo bene attraverso di te

Vedo bene attraverso di te.

Hai le dita sul grilletto e stai masticando la tua gomma

E non voglio far saltare la tua copertura perché ti stai divertendo un po’

Ho messo i miei soldi sul tavolo, sì, sto correndo troppo

È così ovvio.

Mi vuoi solo per il mio bell’aspetto,

Cattivo gusto,

Alta classe,

Appuntamenti economici

Movimenti supersonici del fianco

Mi vuoi solo per il mio

Mi vuoi solo quando vuoi un passaggio a casa

È così ovvio

Tu mi vuoi solo.

Non è la mia conversazione profonda né il qualcosa che abbiamo

O la mia opinione politica mentre mi vuoi così tanto

È solo il fatto che non puoi negarlo ora, ti sta facendo impazzire

È così ovvio

Tu mi vuoi solo.

Mi vuoi solo per il mio bell’aspetto,

Cattivo gusto,

Alta classe,

Appuntamenti economici

Movimenti supersonici del fianco

Mi vuoi solo per il mio

Mi vuoi solo quando vuoi un passaggio a casa

È così ovvio

Tu mi vuoi solo per il mio.

Mi vuoi solo per il mio

Mi vuoi solo per il mio

Tu mi vuoi solo

È così ovvio

Mi vuoi solo per il mio.

Parlando ad alta voce

Dev’esserci qualcosa nell’acqua

Cosa posso dire, ehi, cosa posso dirti

Non ho scuse per come ti senti

È così ovvio.

Mi vuoi solo per il mio

Mi vuoi solo per il mio

Mi vuoi solo per il mio

Tu mi vuoi solo

È così ovvio

Mi vuoi solo per il mio.

Mi vuoi solo per il mio bell’aspetto,

Cattivo gusto,

Alta classe,

Appuntamenti economici

Movimenti supersonici del fianco

Mi vuoi solo per il mio

Mi vuoi solo quando vuoi un passaggio a casa

È così ovvio

Tu mi vuoi solo.