Il conflitto in Ucraina smuove qualcosa anche nel mondo della musica italiana. Non solo la netta condanna di Al Bano nei confronti di Putin, adesso ci sono anche artisti che cancellano in Russia i loro impegni: il cantante soul-jazz Mario Biondi ha dichiarato di aver cancellato il suo concerto previsto per il prossimo 8 marzo a Mosca.

Ecco cosa ha dichiarato il crooner catanese sul suo profilo Instagram:

“Nella giornata di ieri abbiamo deciso di cancellare il concerto previsto a Mosca il prossimo 8 marzo. Esprimo tutta la mia vicinanza al popolo ucraino che tante volte ho incontrato ai miei concerti proprio nelle città che in questi giorni stanno conoscendo l’orrore della guerra. La musica è intrinsecamente messaggera di pace e bellezza e non possiamo accettare quello che sta accadendo.”

La popolarità di Biondi è esplosa nel 2004 con il singolo in lingua inglese This is what you are. Il brano era stato pensato inizialmente per il mercato giapponese, ma ebbe un grande successo anche presso le radio europee e soprattutto da noi in Italia.

Nel 2007 l’artista prende parte al Festival di Sanremo condotto per la dodicesima volta da Pippo Baudo duettando con la collega Amalia Grè nella canzone Amami per sempre. Due anni dopo risale sul palco dell’Ariston per accompagnare Karima Ammar, ex Amici (era l’edizione di Paolo Bonolis in cui i Giovani erano sponsorizzati da un grande artista). Insieme ai due c’era nientepopodimenoche il grande Burt Bacharach, che ha realizzato anche un album con Lady Gaga.

Ma è nel 2018 che partecipa al Festival della canzone italiana in gara: il brano che decide di portare ha come titolo Rivederti, una canzone non proprio orecchiabile e abbastanza complessa da rimandare ad atmosfere da night club che si classifica al diciannovesimo e penultimo posto. Il 29 giugno del 2021 è uscito il suo ultimo album intitolato Dare.

Foto: account Instagram Mario Biondi