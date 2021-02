Marilyn Manson, l’ex assistente personale conferma le accuse: “Nessuna bugia, è tutto vero”

Dan Cleary è stato assistente personale di Marilyn Manson e, in questi giorni, è intervenuto in un podcast, per parlare dello scandalo di accuse di abusi e violenze che ha travolto il rocker. Il tutto è nato dopo la denuncia pubblica dell’ex fidanzata, Evan Rachel Wood, via social. In pochissime ore, Manson è stato scaricato dalla sua casa discografica ed è stato cancellato da un episodio della serie tv ‘Creepshow’. Il vuoto intorno a lui, nonostante il cantante abbia negato ciò di cui era stato accusato.

Ed ecco, ora, levarsi anche la voce dell’ex assistente che conferma e non smentisce le accuse. In una recente intervista podcast, Clearly ha raccontato di aver visto Manson minacciare di uccidere sua moglie. Ha descritto, nei dettagli, le accuse di abuso avvenute tra il 2014 e il 2015. Non nomina l’attuale moglie, Lindsay Usich, ma afferma che gli incidenti hanno coinvolto l ‘”allora fidanzata” e “ora moglie” di Manson.

“Ho assistito ad alcuni abusi fisici come spingere e lanciare cose contro di lei e molte esplosioni di violenza intorno a lei – rompere alcune cose. Molti abusi mentali, insulti e minacce. C’erano volte in cui Manson le diceva che l’avrebbe uccisa e tagliata a pezzi e che io l’avrei seppellita nel deserto. Poi lasciava la stanza e io [le dicevo]: “Starai bene. Non ho intenzione di fare niente di tutto ciò. Ti portiamo in un hotel”

Lo scorso settembre, Cleary ha pubblicato un thread di post su Twitter che denunciavano i presunti abusi di Manson. All’epoca in cui scrisse che “aveva lavorato direttamente con Marilyn Manson nel 2007-2008 per la sua band in tour quando Evan Rachel Wood era con lui.

“Era in tour con noi per tutto il tempo. Nel corso di un anno lui l’ha trasformata in una persona diversa. persona. L’ha spezzata. Non me ne sono reso conto completamente fino a più tardi nella vita. Ho poi iniziato a lavorare per lui come suo assistente personale nel 2014-2015. L’ho visto in prima persona essere un violento fidanzato violento verso la sua ragazza. Nel corso dei quasi due anni l’ho vista in lacrime e lui che gridava e la sminuiva. L’aveva minacciata di ucciderla, tagliarla, seppellirla, metterla in imbarazzo per il mondo. La faceva piangere e vederla avere paura di lui lo faceva sentire bene. Le avrebbe ricordato che sarebbe stata una senzatetto senza di lui e avrebbe preso in giro il suo apprendimento membro della famiglia disabile. Tutti nella sua cerchia immediata lo sanno. Ma tutti (me compreso) hanno paura di dire qualcosa a causa del” codice “. È disapprovato parlare degli affari privati ​​delle persone”

E continua:

“Quelli di noi che stanno zitti lo fanno perché ci guadagnavamo da vivere. Ed è difficile trovare lavoro nella musica se non riesci a tenere la bocca chiusa. Ma il troppo è troppo. I suoi fan saranno arrabbiati e non ci crederanno perché loro non vogliono crederci. Lo capisco. Mi dispiace per loro. Ma è vero”

Poi ha aggiunto un altro motivo che lo avrebbe finto in silenzio in questi tempi: