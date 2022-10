Stasera, 12 ottobre 2022, Marco Mengoni si esibirà in concerto a Torino al Pala Alpitour con un live che include i suoi più noti successi (da “Guerriero” a “L’essenziale”) fino ai più recenti brani presenti nei due ultimi lavori, Materia (Terra) e Materia (Pelle). Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto.

Marco Mengoni, Torino, 12 ottobre 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Marco Mengoni al Pala Alpitour a Torino, in programma mercoledì 12 ottobre 2022. Il live è sold out. Il prezzo partiva da 48.30 euro per il Secondo Settore Numerato Visione Limitata Laterale fino ai 63.25 del 1 Settore Numerato.

Marco Mengoni, Torino, 12 ottobre 2022, Scaletta concerto

Il concerto di Marco Mengoni a Torino inizierà alle 21. Qui sotto l’ordine di esecuzione dei pezzi e la scaletta completa. Come potete vedere, sono presenti pezzi classici come “Esseri umani” e “Pronto a correre” fino ai più recenti “In città” e “Tutti i miei ricordi”, presenti in Materia (Pelle).

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Psycho Killer (Talking Heads cover)

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona vita

Torino, Pala Alpitour, Come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco tutte le informazioni su come arrivare al Pala Alpitour a Torino, per il concerto di Marco Mengoni, come riportato anche da Ticketone:

Dalla stazione Porta Nuova – Linea 4

Dalla stazione Porta Susa – Linea 10

Dalla stazione Lingotto – Linee 14, 63

Dal centro della città di Torino, prendere:

Metro + Linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 (Vinzaglio)

Linee 4, 10, 17, 63

Per quanto riguarda i parcheggi, è consigliabile lasciare l’auto in quello di Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per arrivare al PalaAlpitour in pochi minuti.