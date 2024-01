Marco Mengoni aveva annunciato “niente stadi nel 2024” ma la notizia, condivisa su Instagram nei giorni scorsi, racchiudeva un’anticipazioni sul tour negli Stadi annunciato per il 2025. Marco negli Stadi 2025 è realtà e i fan, dopo il successo e i sold out del 2023, potranno tornare ad assistere ai live a partire dal 26 giugno 2025.

Il tour 2025 di Marco Mengoni

Il tour negli Stadi di Marco Mengoni inizierà a fine giugno 2025 e racchiuderà i più grandi successo del cantante. Mancando circa un anno e mezzo, sarà molto probabile l’inserimento di nuove brani, probabilmente inclusi nel prossimo progetto discografico, in uscita -e in promozione- prima della partenza della serie di concerti.

26/06/2025 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona – ore 21:00

02/07/2025 – Roma – Stadio Olimpico – ore 21:00

05/07/2025 – Bologna – Stadio Dall’Ara – ore 21:00

09/07/2025 – Torino – Stadio Olimpico – ore 21:00

13/07/2025 – Milano – Stadio San Siro – ore 21:00

17/07/2025 – Padova – Stadio Euganeo – ore 21:00

20/07/2025 – Bari – Stadio San Nicola – ore 21:00

24/07/2025 – Messina – Stadio San Filippo – ore 21:00

Informazioni sui biglietti

I biglietti per Marco Mengoni negli Stadi 2025 sono in vendita dalle ore 11.00 di venerdì 2 febbraio 2024. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di martedì 30 gennaio fino alle ore 10:00 di giovedì 1 febbraio. Scopri di più su www.priceless.com/music.

Per gli utenti iscritti a My Live Nation su www.livenation.it biglietti disponibili dalle ore 11:00 di giovedì 1 febbraio.

Vendita generale dalle ore 11:00 di venerdì 2 febbraio su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.ticketmaster.it.

Curiosità sul tour

Il tour negli Stadi 2025 di Marco Mengoni arriva a distanza di due anni circa dal grande successo ottenuto – nel 2023- dalla serie di live, sempre negli Stadi, a sostegno anche del trionfo ottenuto sul palco del Festival di Sanremo 2023 dopo il trionfo con “Due vite”, la ballad in gara che gli ha permesso di vincere a distanza esatta di dieci anni dalla prima: era il 2013 e il brano era “L’essenziale”.

Il tour negli Stadi 2025 vede, al momento, una sola data per città ma è molto probabile (quasi scontato) l’aggiunta di ulteriori date nelle prossime settimane. Del resto, tra una città e l’altra ci sono anche diversi giorni liberi che permetterebbero almeno un bis per ogni tappa.

Anche se non ancora annunciato, il tour negli Stadi seguire l’uscita di un nuovo progetto discografico di Marco Mengoni, dopo il successo ottenuto con i tre dischi di “Materia”.

Prodotto e organizzato da Live Nation, il tour segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale di Marco, e arriverà dopo questi due ultimi due anni che per Marco Mengoni sono stati segnati da traguardi importanti: 79 dischi di platino, 2.5 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live. Il 2023 gli ha portato la vittoria della 73esima edizione del Festival di Sanremo con “Due Vite” (250 milioni di stream audio e video, 5 platini in Italia, oltre 100 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale), aggiudicandosi anche la serata delle cover con una versione gospel di Let it be accompagnato dal Kingdom Choir e il premio Giancarlo Bigazzi, assegnato dall’orchestra alla miglior composizione musicale.

Con Due Vite ha incantato nuovamente tutta Europa – dopo la sua prima volta nel 2013 – all’Eurovision conquistando il 4° posto e il premio per la miglior composizione. A maggio 2023 ha pubblicato Materia (Prisma), l’ultimo tassello della trilogia cinque volte platino MATERIA, un viaggio musicale iniziato a dicembre 2021 con Materia (Terra) e proseguito ad ottobre 2022 con Materia (Pelle) e nello stesso anno ha vinto il Nastro D’Argento per la miglior canzone originale con “Caro amore lontanissimo” (inedito di Sergio Endrigo).