Marco Mengoni sarà in concerto stasera, 5 luglio 2023, al Teatro Olimpico a Torino. Il cantante continua -con successo- il suo tour negli Stadi, proponendo i grandi successi che lo hanno reso tra gli artisti più venduti e ascoltati, vincitore per ben due volte del Festival di Sanremo (con “L’essenziale” nel 2013 e “Due vite” nel 2023). Dopo il trionfo sul palco del Teatro Ariston, Marco Mengoni ha sfiorato il podio anche all’Eurovision Song Contest, rappresentando l’Italia in gara. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto di stasera a Torino e le informazioni sui biglietti disponibili.

Marco Mengoni, Torino, 5 luglio 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta di Marco Mengoni in concerto allo Stadio Olimpico a Torino. Il live inizierà alle 21.

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Alì

Voglio

Psycho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in circolo

L’essenziale/Pazza musica/Crazy in love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona Vita

Marco Mengoni, Torino, 5 luglio 2023, biglietti del concerto

Il concerto di Marco Mengoni a Torino è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di mercoledì 5 luglio 2023.

Come arrivare allo Stadio Olimpico a Torino

Ecco le informazioni riportare per arrivare allo Stadio Olimpico a Torino.

In metropolitana e tram: Metro + Linea 4 (Porta Nuova), Metro + Linea 10 (Vinzaglio)

In tram, ecco quale Linee prendere: 4, 10, 14, 17, 63

In treno, invece, sono consigliati questi tragitti:

Dalla stazione Torino Porta Nuova FS: linea 4

Dalla stazione Torino Porta Susa FS: linea 10

Dalla stazione Torino Lingotto FS: linee 14, 14 b

Dalla stazione Torino Dora GTT: Navetta 10, DoraFly + linea 10 (da Porta Susa)

In aereo

La ferrovia GTT collega la città di Torino con l’Aeroporto di Torino Caselle in soli 19 minuti.

Se si arriva in auto, il consiglio è di utilizzare il Parcheggio Caio Mario, poi prendere la linea 4 o 10