Marco Mengoni si esibirà questa sera, 5 ottobre 2022, a Milano, al Forum di Assago, per una nuova data del suo tour che lo impegnerà per tutto il mese di ottobre. Le tappe live arrivano dopo i concerti negli Stadi di questa estate. Sarà l’occasione per ascoltare i successi più noti della sua carriera e anche i pezzi più recenti, dal vivo. A seguire potete leggere tutte le informazioni sui biglietti disponibili e le anticipazioni sulla scaletta delle canzoni.

Marco Mengoni, Forum di Assago a Milano, 5 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di oggi, 5 ottobre 2022, di Marco Mengoni al Forum di Assago. I biglietti partono da 43.70 del terzo settore numerato fino ai 74.75 per Primo Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Marco Mengoni, Forum di Assago a Milano, 5 ottobre 2022, Scaletta concerto

Nel concerto in programma al Forum di Assago, Marco Mengoni eseguirà alcuni successi della sua carriera (da L’essenziale a Guerriero) passando per i brani presenti nel suo ultimo disco, Materia (Terra) e i primi due estratti del nuovo album, Materia (Pelle), “No stress” e “Tutti i miei ricordi”. A seguire la scaletta del concerto negli Stadi di questa estate:

Cambia un uomo

Essere umani

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Solo due satelliti

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Luce

Proteggiti da me

Il meno possibile

Parole in circolo

L’essenziale

Non passerai

Onde

Sai che

Hola (I Say)

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Venere e Marte

Come neve

In un giorno qualunque

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Buona vita

Forum di Assago a Milano, come arrivare in auto e con i mezzi

Qui sotto trovate tutte le informazioni su come arrivare al Forum di Assago a Milano con i mezzi o con l’auto:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.