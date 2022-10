Marco Mengoni si esibirà questa sera, 3 ottobre 2022, a Mantova con una nuova data del suo tour, dopo il successo ottenuto con le tappe negli Stadi, questa estate. L’artista interpreterà i suoi successi più famosi e gli ultimi brani rilasciati da Materia (Terra) e i nuovi pezzi che anticipano il prossimo album, Materia (Pelle), “No stress” e “Tutti i miei ricordi”. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta del concerto.

Marco Mengoni, Mantova, 3 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Marco Mengoni a Mantova. I prezzi variano da 51,75 del Secondo Anello Numerato ai 57.50 del Secondo Anello Numerato Centrale. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Marco Mengoni, Mantova, 3 ottobre 2022, Anticipazioni scaletta concerto

Non è ancora stata svelata una scaletta ufficiale del concerto di Marco Mengoni Live 2022 ma, a seguire, vi riportiamo i pezzi eseguiti durante le tappe estive negli Stadi. A questi brani si aggiungeranno anche “No stress” e “Tutti i miei ricordi”. A chiudere il live, come sempre, il brano “Buona vita”.

Il concerto inizierà alle 21.

Cambia un uomo

Essere umani

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Solo due satelliti

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Luce

Proteggiti da me

Il meno possibile

Parole in circolo

L’essenziale

Non passerai

Onde

Sai che

Hola (I Say)

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Venere e Marte

Come neve

In un giorno qualunque

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Buona vita

Qui sotto il calendario completo del tour “Marco Mengoni Live 2022” che si terrà per tutto il mese di ottobre 2022.

5 ottobre: Milano, Mediolanum Forum

7 ottobre: Milano, Mediolanum Forum

8 ottobre: Milano, Mediolanum Forum

10 ottobre: Milano, Mediolanum Forum

12 ottobre: Torino, Pala Alpitour

14 ottobre: Bologna, Unipol Arena

16 ottobre: Pesaro, Vitifrigo Arena

18 ottobre: Firenze, Nelson Mandela Forum

21 ottobre: Roma, Palazzo dello Sport

22 ottobre: Roma, Palazzo dello Sport

27 ottobre: Eboli, Palasele