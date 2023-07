Marco Mengoni sbarca a San Siro, Milano, stasera, 8 luglio 2023, con una nuova data del suo tour estivo negli stadi. Il cantante, che ha da poco rilasciato il suo nuovo disco “Materia Prisma”, porterà sul palco i successi più amati della sua carriera insieme ai brani inediti più recenti. Non mancherà, ovviamente, la hit estiva “Pazza musica”, incisa insieme ad Elodie. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti.

Marco Mengoni a San Siro, la scaletta del concerto, 8 luglio 2023

Ecco, a seguire, la scaletta del concerto di Marco Mengoni allo Stadio San Siro a Milano, in programma sabato 8 luglio 2023. Questo è anche l’ordine di esecuzione dei brani. Il live inizierà alle 21.

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Alì

Voglio

Psycho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in circolo

L’essenziale/Pazza musica/Crazy in love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona Vita

Marco Mengoni a San Siro, biglietti del concerto, 8 luglio 2023

Il concerto di Marco Mengoni, in calendario sabato 8 luglio 2023 allo Stadio San Siro, è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Chi veste Mengoni per i concerti?

Lo stylist di Marco Mengoni è Lorenzo Posocco e, a Vogue, ha dichiarato: “Per il tour abbiamo deciso di mettere in scena qualcosa di estremamente strong. In termini musicali tutto rimanda ai concerti di band rock iconiche, come i Rolling Stones”

Chi ha scritto il testo di Due vite?

Due vite è stata scritta da Marco Mengoni, Davide Petrella e Davide Simonetta.

Come arrivare allo Stadio San Siro a Milano

Come riportato anche da Ticketone, ecco le indicazioni su come raggiungere lo Stadio Meazza, San Siro, a Milano, per il concerto di Marco Mengoni:

Con metropolitana

Linea rossa MM1 – fermata Lotto, Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio. In caso di arrivi da metro diverse, indirizzarsi verso i cambi della linea rossa o lilla e poi direzione San Siro Stadio.

In autobus

Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

Prendere la linea metropolitana verde MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Stazione Porta Genova

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo

Milano Linate

Con l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Da Milano Malpensa

Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

A Milano Orio Al Serio

Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se si arriva in auto al concerto, da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e seguire le indicazioni per San Siro.

Invece da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge lo stadio.

Arrivando da Bergamo , Verona , Venezia , Udine ( autostrade A4 ), dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Infine da Como , Lecco , Svizzera ( autostrada A8 – A9 ), dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Parcheggi: Sono disponibili in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.

Per ritornare da San Siro dopo il concerto, invece, le metropolitane M1 e M5 e il parcheggio di Lampugnano chiudono più tardi.

M1: treni in servizio solo da Lotto verso Sesto Fs (e non al contrario). Ultima partenza da Lotto all’1 circa

M5: treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza dai capolinea all’1 circa