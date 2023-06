Dopo la data zero a Bibione, Marco Mengoni si esibirà il 20 giugno 2023 allo Stadio Euganeo a Padova con una nuova tappa del suo tour negli Stadi. Il cantante interpreterà i suoi più grandi successi, dal vivo, insieme ad alcune tracce più recenti presenti nel suo ultimo disco “Materia (Prisma)”. Il cantante è reduce da un 2023 ricco di grandi riscontri, dalla vittoria al Festival di Sanremo 2023 con “Due vite” fino alla sua partecipazione – rappresentando l’Italia- all’Eurovision Song Contest. Le prossime date dei live saranno a Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio), Milano (8 luglio) e infine a Roma al Circo Massimo per il gran finale (15 luglio).

Successivamente è atteso oltre confine il prossimo autunno in 8 nuovi paesi Europei: Spagna (Barcellona il 18 ottobre al Sant Jordi Club), Belgio (Bruxelles il 21 ottobre al Forest National), Olanda (Amsterdam il 23 ottobre all’AFAS Live), Francia (Parigi il 25 ottobre allo Zénith Paris), Germania (Francoforte il 27 ottobre presso Jahrhunderthalle), Austria (Vienna il 29 ottobre al Gasometer), Svizzera (Zurigo il 31 ottobre presso Hallenstadion) e ancora Germania (Monaco il 2 novembre all’Olympiahalle).

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto a Padova e le informazioni sui biglietti della tappa di martedì 20 giugno 2023.

Marco Mengoni, Padova, la scaletta del concerto

Il live inizierà alle 21.

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Alì

Voglio

Psycho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in circolo

L’essenziale/Pazza musica/Crazy in love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona Vita

Marco Mengoni, Padova, biglietti Stadio Euganeo

Il concerto di Marco Mengoni allo Stadio Euganeo di Padova è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 20 giugno 2023.