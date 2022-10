Seconda data a Milano, al Forum di Assago, per Marco Mengoni, reduce dal rilascio del suo nuovo disco di inediti, “Materia (Pelle)”, uscito venerdì 7 ottobre 2022. Il cantautore si esibirà sul palco con brani più noti e amati della sua carriera, insieme anche ai pezzi più recenti della sua discografia. Come raccontato da lui stesso, Materia (Pelle) è il proseguimento del progetto musicale Materia, un percorso in tre album iniziato con Materia (Terra), per mostrare tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso la narrazione di ciò che per lui è importante. Qui sotto potete leggere le anticipazioni sulla scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Marco Mengoni, Milano, Forum di Assago, 8 ottobre 2022, biglietti

Il concerto di Marco Mengoni al Forum di Assago, sabato 8 ottobre 2022, è sold 0ut. Non ci sono più biglietti disponibili.

Marco Mengoni, Milano, Forum di Assago, 8 ottobre 2022, scaletta

Ecco la scaletta del concerto di Marco Mengoni al Forum di Assago che potrà includere anche le nuove canzoni tratte dal suo ultimo disco, “Materia (Pelle)”

1. Cambia Un Uomo

2. Esseri Umani

3. No Stress

4. Voglio

5. Muhammad Alì

6. Psycho Killer

7. Credimi Ancora

8. Mi Fiderò

9. Tutti I Miei Ricordi

10. Luce

11. Proteggiti da me

12. Una Canzone Triste

13. Parole In Circolo

14. L’Essenziale

15. In Città

16. Sai Che

17. Hola

18. Ti Ho Voluto Bene Veramente

19. Duemila Volte

20. Guerriero

21. Ma Stasera

22. Pronto A Correre

23. lo Ti Aspetto

24. Ancora Una Volta

25. Buona Vita

Materia (Pelle), il nuovo disco di Marco Mengoni

Materia (Pelle) porta dentro di sé un messaggio di apertura: nella musica non possono esistere confini e barriere. Un grido che esorta a guardare la miscellanea di origini che ci permette di essere ricchi culturalmente e aperti mentalmente. Un disco corale che si è arricchito di elementi presi, ascoltati e guardati da culture musicali diverse:

“Per me incontrare e approfondire cose nuove, che non conosco dalla nascita è nutrimento, è arricchimento”.

Durante il percorso di scrittura di MATERIA (Pelle), come raccontato all’interno del booklet, Marco Mengoni, un po’ per curiosità e un po’ per gioco, si è sottoposto ad un test del DNA per conoscere tutte le etnie presenti in lui. Il test ha confermato la direzione che Marco aveva scelto per MATERIA (Pelle), infatti, come lui come lui stesso racconta: “questo disco è solo per il 35% italiano, l’altro 65% è contaminato dal resto del mondo”.

Con MATERIA (Pelle) il cantante vuole raccontare e celebrare il valore della complessità e la diversità che si nutre di mix e suoni presi da tutto il mondo che si sposano con atmosfere apparentemente lontane: dall’urban all’elettronica, il clubbing e il pop anche più tradizionale. Un album di ricerca e di collaborazione, un lavoro realizzato con attenzione interpellando esperti di sonorità provenienti da tutto il mondo, per approfondire e farsi attraversare dalla diversità per arricchirsi, conoscere e capire nuove culture, facendole penetrare nel tessuto della nostra pelle in modo che lascino un segno in noi.