Nuovi concerti di Marco Mengoni annunciati per il mese di ottobre 2022, dopo il successo dei live negli Stadi che hanno visto l’artista esibirsi a Villa Manin, stadio San Siro e all’Olimpico a Roma. L’artista tornerà ad esibirsi dal vivo a partire dal 2 ottobre 2022 a Mantova, all’Arena Grana Padano. Poi sarà il turno di Milano, al Mediolanum Forum (che ha già visto aggiungersi una nuova data) il 5 e 7 ottobre. Altri live Torino, Bologna, Pesaro, Firenze, Roma e chiusura prevista al Palasele di Eboli.

A seguire, il calendario completo che verrà aggiornato in caso di ulteriori tappe inserite nel corso delle prossime settimane (clicca qui per acquisto biglietti)

Marco Mengoni Live 2022:, Date e città, calendario completo

2 ottobre Mantova, Grana Padano Arena

5 ottobre Milano, Mediolanum Forum

7 ottobre Milano, Mediolanum Forum

12 ottobre Torino, Pala Alpitour

14 ottobre Bologna, Unipol Arena

16 ottobre Pesaro, Vitifrigo Arena

18 ottobre Firenze, Nelson Mandela Forum

21 ottobre Roma, Palazzo dello Sport

27 ottobre Eboli, Palasele

L’annuncio del tour indoor è arrivato direttamente dal palco di San Siro, il primo stadio di Marco, tutto esaurito. Negli Stadi, Mengoni ha scelto di ripartire insieme a chi lo ha accompagnato nel suo percorso, in un viaggio musicale che ha ripercorso e celebrato 13 anni di carriera, in cui il cantautore ha conquistato 61 dischi di platino, totalizzato oltre 1,6 miliardi di stream audio/video, e ha ricevuto il Golden Button di YouTube, il massimo riconoscimento per aver superato oltre 1 milione di iscritti al suo canale.

La prima data del 5 ottobre 2022 a Milano è stata sold out in appena 48 ore, portando al raddoppio della tappa milanese, due giorni dopo.

Marco Mengoni ha, da poche settimane, rilasciato il suo nuovo singolo, No stress, e i fan attendono la pubblicazione del suo nuovo disco di inediti dopo l’ottimo riscontro ottenuto da Materia (Terra). Il disco, infatti, è stato certificato platino (con oltre 50.000 copie vendute) e dall’album sono stati estratti tre singoli, Ma stasera (rilasciato nell’estate scorsa), “Cambia un uomo” e “Mi fiderò” (con il featuring di Madame).