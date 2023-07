Il concerto evento di Marco Mengoni al Circo Massimo a Roma è finalmente realtà. Sabato 15 luglio 2023, il cantante si esibirà nella suggestiva cornica per un imperdibile live che promette sorprese, novità e ospiti. “Marco negli Stadi” è stato un successo assoluto. Il tour è partito sabato 17 giugno con un’anteprima dallo Stadio Comunale di Bibione (VE) davanti a oltre 25.000 persone, per poi debuttare ufficialmente a Padova il 20 giugno e proseguire a Salerno il 24 giugno, a Bari il 28 giugno, a Bologna il 1 luglio, a Torino il 5 luglio e a Milano l’8 luglio, concludendosi ufficialmente con il gran finale al Circo Massimo il 15 luglio.

Dopo una meritata pausa, Marco Mengoni però è pronto a tornare ad esibirsi live, fuori dai confini italiani, per la prima volta, nei principali palazzetti europei, simbolo della scena musicale del nostro continente che ha visto protagoniste alcune delle più importanti star internazionali. Il cantautore è atteso in 8 nuove città: Barcellona (18 ottobre), Bruxelles (21 ottobre), Amsterdam (23 ottobre), Parigi (25 ottobre), Francoforte (27 ottobre), Vienna (29 ottobre), Zurigo (31 ottobre) e infine Monaco (2 novembre).

A seguire, invece, tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto di Marco Mengoni al Circo Massimo a Roma, dalla scaletta delle canzoni ai biglietti.

Marco Mengoni, Circo Massimo a Roma, 15 luglio 2023, la scaletta del concerto, ospiti

Ecco la scaletta del concerto di Marco negli Stadi 2023. Essendo il gran finale, sono possibili sorprese e modifiche proprio per il live evento, in partenza alle 21.15.

Tra gli ospiti è confermata la presenza di Elodie con la quale Marco Mengoni ha collaborato per la hit estiva “Pazza musica“.

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Alì

Voglio

Psycho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in circolo

L’essenziale/Pazza musica/Crazy in love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona Vita

Marco Mengoni, Circo Massimo a Roma, 15 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Marco Mengoni al Circo Massimo a Roma, al prezzo di 57.50 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Circo Massimo a Roma in auto e con i mezzi

Se si arriva con i mezzi pubblici:

In metro

Dalla stazione Roma Termini: Metro linea B, direzione Laurentina, fermata Circo Massimo

In tram

Dalla stazione Roma Termini: Tram 3, fermata Aventino-Albania

In autobus

Dalla stazione Roma Termini: autobus 75 (Poerio/Marino), fermata Circo Massimo

Se invece si arriva in auto, dalla stazione di Roma Termini si deve prendere Via Marsala e Via Giovanni Giolitti in direzione di Via Cavour. Girare a sinistra e seguire Via Cavour poi Via degli Annibaldi e Via Nicola Salvi fino a Piazza del Colosseo. Immettersi in Via Celio Vibenna, continuare su Via di San Gregorio in direzione di Viale Aventino.

Dalle 21 di sabato potrebbe essere chiusa la fermata Circo Massimo della linea B della metropolitana. Nel caso, in alternativa si potranno utilizzare le fermate di Colosseo e Piramide.

In occasione del concerto, tutte le metropolitane sono attive sino all’1,30 di notte. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).