Il colibrì è una pellicola di Francesca Archibugi, tratto dal bestseller internazionale di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020, che vede tra i protagonisti Pierfrancesco Favino nel ruolo di Marco Carrera, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Alessandro Tedeschi, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotiní Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli e con Nanni Moretti. Il film sarà nelle sale dal 20 ottobre distribuito da 01 Distribution. Sui titoli di coda, la cui colonna sonora è firmata da Battista Lena, potremo ascoltare una canzone inedita di Sergio Endrigo dal titolo “Caro amore lontanissimo“. Claudia Endrigo, figlia del grande cantautore, ha voluto affidare il brano alla voce e all’incredibile sensibilità interpretativa di Marco Mengoni.

“Caro amore lontanissimo” è un capolavoro ritrovato dal prezioso catalogo editoriale di Sugarmusic, in collaborazione con Concertone. È un brano di Sergio Endrigo e Riccardo Sinigallia, eseguito da Marco Mengoni.

Lo stesso Marco Mengoni ha condiviso la notizia via social, con una serie di scatti.

Mi troverai lì con te ogni giorno, nei giorni che vorrai e il nostro canto arriverà dalle mie labbra alle tue… “Caro amore lontanissimo” è una canzone di Sergio Endrigo, inedita, fino ad ora. È stato un onore ricevere questo regalo… l’ho cantata con tutto il rispetto, la stima e l’amore che mi legano ad Endrigo. È una canzone piena di grazie e il mio più grande grazie va ancora una volta, a Claudia Endrigo che ha permesso si realizzasse tutto ciò. Questa canzone è diventata parte de “il colibrì”, il nuovo film di Francesca Archibugi che esce il 20 ottobre, tratto dal libro di Sandro Veronesi, con attori incredibili come @pierfrancescofavino, @lasmutniak e @nannimoretti_

Il colibrì, trama del film (con la canzone di Marco Mengoni)

Ecco la trama de “Il colibrì”:

È il racconto della vita di Marco Carrera, “il Colibrì”, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo.

È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita.

La sua vita coniugale sarà un’altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele. Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati.

Il Colibrì è la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile. Anche con le potenti armi dell’illusione, della felicità e dell’allegria.