Marco Mengoni è uno dei cantanti ospiti della prima puntata di “La musica che gira intorno” di Fiorella Mannoia, in onda questa sera, 15 gennaio 2021. Insieme a lui, un parterre davvero importante di altri artisti, pronti a dialogare e cantare con la padrona di casa: Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Luciano Ligabue.

La carriera di Marco Mengoni -nato il 25 dicembre 1988- inizia ufficialmente grazie alla vittoria della terza edizione di X Factor, nel 2009 (quando ancora il programma andava in onda su Rai 2). Il successo è immediato e folgorante, basti pensare che solo un anno dopo è stato il vincitore del Best European Act, prima volta per un artista italiano.

Dopo la sua vittoria nel talent show (guidato dal team di Morgan), Marco partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Credimi ancora” e conquista il terzo posto nella classifica finale. Tre anni dopo si ripresenta in gara con la bellissima ballad, L’essenziale, e ottiene la vittoria. Ha partecipato, grazie al primo posto, all’Eurovision Song Contest e si è classificato al settimo gradino.

Il primo inedito di Marco Mengoni è stato “Dove si vola“, pubblicato al termine della sua esperienza trionfante a X Factor. Al pezzo segue l’omonimo Ep.

Il primo vero e proprio disco di Marco è “Solo 2.0” anticipato dal singolo “Solo (Vuelta al ruedo)“. Conquista il primo posto della classifica Fimi degli album più venduti in Italia. Nel 2011 è il 47esimo disco più venduto dell’anno.

Passano due anni prima di poter ascoltare “Pronto a correre”, uscito un mese dopo circa la sua vittoria al Festival di Sanremo. Il progetto è un vero e proprio successo di critica e di vendite e vengono estratti diversi singoli oltre a L’essenziale e Bellissimo: “Non passerai“, “Non me ne accorgo“, “Pronto a correre” e “La valle dei re“. Ovviamente, podio assicurato nella chart Fimi.

Nel 2015, sempre sotto la Sony Music, Mengoni pubblica “Parole in circolo” trainato dal boom di “Guerriero“, straziante e intensa ballad diventata subito uno dei classici della sua carriera. Dall’album vengono estratti i brani “Esseri umani“, “Io ti aspetto” e “Ricorderai l’amore (Remember the love)“.

Due anni dopo è la volta di “Le cose che non ho“, seconda parte di questo progetto. Tra i pezzi ricordiamo “Ti voglio bene veramente“, “Parole in circolo” e “Solo due satelliti“.

L’ultimo disco di Marco Mengoni pubblicato ad oggi è “Atlantico“. Ad anticiparlo sono i singoli “Voglio” e “Buona vita“. Come terzo singolo estratto è stata scelta la ballad “Hola (I Say)” che vede l’artista in duetto con Tom Walker. Ultimo pezzo è Muhammad Alì.

Recentemente, a inizio gennaio, è uscita la sua collaborazione con Takagi & Ketra e Frah Quintale, Venere & Marte. Il 2021 sarà l’anno dell’atteso ritorno del cantante?

Questo il suo account Instagram ufficiale.