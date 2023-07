Marco Mengoni sarà in concerto stasera, 1 luglio 2023, a Bologna, allo Stadio Dall’Ara, con una nuova data del suo tour negli Stadi. Il cantante, attualmente in rotazione radiofonica con Elodie nella hit “Pazza musica” e reduce dalla pubblicazione dell’album di inediti “Materia Prisma”, porterà sul palco i suoi successi più noti e non mancheranno sorprese per i fan accorsi ad ascoltarlo e ammirarlo dal vivo. Per l’artista un’annata di riscontri che lo ha visto trionfare al Festival di Sanremo 2023 con “Due vite” e partecipare all’Eurovision Song Contest sfiorando la top 3. A seguire la scaletta delle canzoni di stasera a Bologna e le informazioni sui biglietti.

Marco Mengoni, Bologna, la scaletta allo Stadio Dall’Ara, 1 luglio 2023

Ecco la scaletta delle canzoni di Marco Mengoni allo Stadio Dall’Ara a Bologna. Il concerto inizierà alle 21.

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Alì

Voglio

Psycho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in circolo

L’essenziale/Pazza musica/Crazy in love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona Vita

Marco Mengoni, Bologna, biglietti concerto Stadio Dall’Ara, 1 luglio 2023

Il concerto di Marco Mengoni allo Stadio Dall’Ara è quasi sold out. Sono disponibili solamente biglietti a 59.80 euro per il Terzo Settore Numerato Visione Laterale Limitata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo Stadio Dall’Ara a Bologna

Ecco le informazioni su come arrivare allo Stadio Dall’Ara per il concerto di Marco Mengoni, in programma sabato 1 luglio 2023.

In treno: dalla Stazione Centrale di Bologna si deve prendere gli autobus navetta che congiungono la Stazione allo Stadio nei giorni di campionato, oppure le linee di autobus Atc 14, 21 e 37.

In auto: dall’uscita “Bologna/Casalecchio di Reno/Tangenziale/Aeroporto/Fiera” dell’Autostrada A14 proseguire in direzione Centro e immettersi in Viale Pietro Nenni. Proseguire fino in Via Giuseppe Saragat. Da qui seguire il percorso Viale Mohandas Karamchand Gandhi, Via Tolmino, Via Sabotino, Via Della Crocetta e infine Via Andrea Costa.