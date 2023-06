Marco Mengoni si esibirà stasera allo Stadio Comunale di Bibione con la data zero del suo tour “Marco negli stadi”. Seguiranno le prossime date in calendario, Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio), Milano (8 luglio) e infine a Roma al Circo Massimo per il gran finale (15 luglio). Per il cantante un’annata indimenticabile che lo ha visto trionfare a Sanremo 2023 con “Due vite” e partecipare all’Eurovision Song Contest ottenendo un gran riscontro di critica e pubblica e sfiorando, di poco, il podio. A seguire tutte le informazioni sui biglietti e anticipazioni sulla scaletta del concerto di oggi, 17 giugno 2023.

Marco Mengoni, Bibione, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il live di stasera a Bibione. Si parte da 51,75 per il Posto Unico, passando ai 63,25 per la Tribuna Frontale non numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

L’apertura dei cancelli avverrà alle 16.30, il live inizierà alle 21.

Marco Mengoni, Bibione, anticipazioni scaletta del concerto

Bocche cucite e nessuna anticipazione sulla scaletta della data zero del concerto di Marco Mengoni allo Stadio Comunale a Bibione. Si tratta della data zero e, ovviamente, al momento, non sono stati svelati spoiler in merito ai brani che saranno eseguiti. Non mancheranno i grandi successi del cantante con l’aggiunta dei pezzi più recenti come “Due vite”, “Pazza musica” e i brani presenti nel nuovo disco “Materia Prima”.

Questi i brani interpretati a La Cigale, a Parigi, lo scorso 24 aprile 2023. Ovviamente ci saranno aggiunte e modifiche legate ai pezzi più recenti:

Ma stasera

Mi fiderò

No stress

Guerriero

Duemila volte

Voglio

Muhammad Ali

Onde

Proibito

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Fiori d’orgoglio

In città

Io ti aspetto

Esseri umani

Proteggiti da me

L’essenziale

Due vite

Come arrivare allo Stadio Comunale di Bibione

Ecco come arrivare allo Stadio Comunale, come riportato:

ORARI BUS NAVETTA:

Andata > servizio attivo dalle ore 14:30 alle ore 21:00

Ritorno > servizio attivo dalle ore 22:30 alle ore 01:00

Il servizio è organizzato da ATVO S.p.A. in collaborazione con l’organizzatore del concerto. Costo biglietto andata e ritorno € 4,00 acquistabile sul posto.