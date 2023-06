Marco Mengoni è in concerto a Bari, all’Arena della Vittoria, stasera, 28 giugno 2023, con una nuova tappa del tour negli Stadi che stanno riscuotendo successo e sold out. Le prossime date in programma sono a Bologna il 1 luglio, a Torino il 5 luglio e a Milano l’8 luglio e il tour si concluderà ufficialmente con il gran finale al Circo Massimo il 15 luglio (con Elodie tra i primi ospiti certi).

Il viaggio live di Marco Mengoni continuerà anche oltre confine il prossimo autunno con un tour, per la prima volta, nei principali palazzetti europei, simbolo della scena musicale del nostro continente che ha visto protagoniste alcune delle più importanti star internazionali. Il cantautore è atteso in 8 nuove città: Barcellona (18 ottobre), Bruxelles (21 ottobre), Amsterdam (23 ottobre), Parigi (25 ottobre), Francoforte (27 ottobre), Vienna (29 ottobre), Zurigo (31 ottobre) e infine Monaco (2 novembre).

Dai suoi esordi Marco Mengoni conta 8 album in studio, 74 dischi di platino, oltre 2 miliardi di streaming totali audio/video e 9 tour live. Gli ultimi due anni, e in particolare il 2023, sono stati “incredibili e inaspettati”, a partire dalla pubblicazione di Materia (Terra) a dicembre 2021, proseguita con i primi show negli stadi di Milano e Roma la scorsa estate e una serie di palazzetti sold out in autunno, in contemporanea all’uscita dell’album Materia (Pelle). La vittoria del 73° Festival di Sanremo con il brano “Due Vite” (triplo platino), la pubblicazione dell’ultimo capitolo Materia (Prisma) e la partecipazione all’Eurovision Song Contest a Liverpool dove si classifica quarto, sono stati ulteriori traguardi di quest’anno che hanno permesso a Marco Mengoni di trionfare in Italia e all’estero.

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto a Bari e le informazioni sui biglietti.

Marco Mengoni a Bari, biglietti 28 giugno 2023

Il concerto di Marco Mengoni a Bari è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di mercoledì 28 giugno 2023.

Marco Mengoni a Bari, scaletta del concerto 28 giugno 2023

Ecco la scaletta di Marco Mengoni a Bari, in programma stasera, 28 giugno 2023. Il concerto inizierà alle 21.

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Alì

Voglio

Psycho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in circolo

L’essenziale/Pazza musica/Crazy in love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona Vita