Con il senno di poi è il titolo del nuovo singolo di Marco Guazzone, in uscita il 28 ottobre 2020. L’annuncio è stato fatto dallo stesso cantautore su social dopo una anteprima.

Il pezzo sarà prodotto da Elisa.

Non riesco a descrivere l’emozione di questo momento in cui vi posso svelare il titolo della canzone che segna per me l’inizio di un nuovo incredibile viaggio. Il 28 ottobre esce “Con Il Senno Di Poi” prodotto da @elisatoffoli 🌹

Sentite anche voi come mi batte forte il cuore? ♥️•