Mannarino ha comunicato ufficialmente le date estive del suo tour, attualmente in corso, iniziato lo scorso 24 aprile con la data zero dell’Aquila per continuare il 27 aprile con la prima data di Milano (ne seguiranno altre due, il 3 e il 4 maggio), che ha registrato il tutto esaurito.

Il tour estivo di Mannarino avrà un gran finale che si terrà all’Arena di Verona, il prossimo 28 settembre.

I biglietti per le nuove date sono disponibili su vivoconcerti.com e, a partire dal 4 maggio, dalle ore 14, nei punti vendita. I biglietti per le date già annunciate in precedenza sono disponibili sempre su www.vivoconcerti.com.

Di seguito, trovate il calendario aggiornato del tour di Mannarino.

L’ultimo album di Mannarino è V, pubblicato nel 2021, che ha raggiunto la seconda posizione nella classifica Fimi degli album più venduti e il primo posto nella classifica dei vinili.

Mannarino, Tour Estivo 2022: date

3 maggio 2022 – Milano – Fabrique

4 maggio 2022 – Milano – Fabrique

9 maggio 2022 – Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia (sold out)

10 maggio 2022 – Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia

12 maggio 2022 – Firenze – Tuscany Hall

17 maggio 2022 – Napoli – Casa della Musica

18 maggio 2022 – Napoli – Casa della Musica

22 maggio 2022 – Roma – Atlantico

24 maggio 2022 – Roma – Atlantico

25 maggio 2022 – Roma – Atlantico

30 maggio 2022 – Firenze – Tuscany Hall

31 maggio 2022 – Firenze – Tuscany Hall

3 luglio 2022 – Eolie Music Fest (special set) (nuova data)

9 luglio 2022 – Valle d’Aosta – Musicastelle (special set) (nuova data)

24 luglio 2022 – Perugia – Suoni Controvento (special set) (nuova data)

6 agosto 2022 – Follonica (GR) – Follonica Summer Night (nuova data)

7 agosto 2022 – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival (nuova data)

11 agosto 2022 – Locorotondo (BA) – Locus Festival

16 agosto 2022 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival (nuova data)

25 agosto 2022 – Giulianova (TE) – Terrasound Festival (nuova data)

3 settembre 2022 – Catania – Villa Bellini

4 settembre 2022 – Palermo – Teatro di Verdura (nuova data)

28 settembre 2022 – Arena di Verona