Tra i 27 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 e annunciati da Amadeus al Tg1 c’è anche Maninni. Scopriamo insieme chi è il cantante che si esibirà sul palco del Teatro Ariston.

Chi è Maninni?

Ispirato dai classici del rock italiano e internazionale Alessio Mininni, in arte Maninni, coltiva sin da subito l’amore per la chitarra, il piano e la batteria, mettendo le fondamenta per quello che sarà il suo percorso da produttore parallelamente a quello da autore.

Taciturno ed empatico ma profondamente energico, Maninni unisce la passione per la musica a quella per Masterchef (non si perde un’edizione), la cucina, il cinema e le serie tv, ispirazioni costanti per la sua musica. Esordisce con “Parlami di te” seguito da “Peggio di ieri” con Marmo. Già nei primi singoli traspare il filo conduttore della sua musica, incentrata sull’amore in tutte le sue sfumature e sulla semplicità della vita quotidiana.

Dopo un periodo di silenzio pubblica il singolo “Senza”, il primo di un progetto discografico curato da un nuovo team, che entra fin da subito nelle principali playlist editoriali di Spotify ed accede alla Top 100 di Earone. I singoli pubblicati successivamente, “Vestito rosso” e “Vaniglia”, riscuotono un buon successo. Nello specifico “Vaniglia” viene supportato da network nazionali come Radio Italia, Radio Zeta, Radio 1, Radio 2 e Radio 105 Indie. A dicembre 2021 firma con Sony Music Italy e pubblica il singolo “Bari NY”, trasmesso da alcuni dei più importanti network nazionali, seguito dai brani “Irene” e “Caffè”, pubblicati rispettivamente a febbraio e a luglio 2022.

A dicembre 2022 disputa la finale di Sanremo Giovani con il brano “Mille Porte” e nel 2023 si prepara a pubblicare un nuovo progetto discografico, anticipato dal singolo “Dicono”, disponibile dal 7 aprile 2023 e “Graffi” (settembre 2023). Nel 2023 è tra i vincitori del contest 1MNEXT e si esibisce sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma.

Poi, ecco arrivare l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 in gara tra i Big.

Questo l’account Instagram ufficiale di Maninni.