Nuovo appuntamento con i Maneskin, dal vivo, al Forum di Assago a Milano, stasera 5 maggio 2023. La band sta portando in Europa il loro “Loud Kids Tour”, dopo il boom ottenuto all’Eurovision Song Contest 2021 e dopo il rilascio del loro ultimo album di inediti, Rush!, anticipato dai brani The Loneliest e Gossip. A seguire potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Maneskin, Milano, 5 maggio 2023, la scaletta del concerto

Il concerto dei Maneskin inizierà alle 21 al Forum di Assago. Ecco l’ordine di esecuzione dei brani.

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

I Wanna Be Your Slave

Maneskin, Milano, 5 maggio 2023, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto dei Maneskin a Milano, al Forum di Assago. Il live è sold out.

Forum di Assago, Milano, come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.