Appuntamento giovedì 23 giugno 2022 con la data zero dei Maneskin a Lignano Sabbiadoro, allo Stadio Comunale Teghil. La band è pronta a scaldare circa 27.5000 persone, pronte ad applaudire e cantare con la band dei record che ha vinto Sanremo 2022 e trionfato all’Eurovision Song Contest con “Zitti e buoni”, superando i confini nazionali e diventando celebri in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sul concerto del 23 giugno 2022.

Maneskin, Lignano Sabbiadoro, 23 giugno 2022, biglietti concerto

Sono tutti esauriti i biglietti per la data dei Maneskin il 23 giugno 2022 a Lignano Sabbiadoro. Il concerto è sold out.

Maneskin, Lignano Sabbiadoro, 23 giugno 2022, Stadio Teghil, Come arrivare

Ecco le informazioni su come arrivare allo Stadio Teghil a Lignano Sabbiadoro, con i mezzi pubblici:

In treno, se si arriva da Trieste o Udine.

Treno per Venezia-Mestre, stazione di Latisana, collegamento per Lignano effettuato tramite autocorsa di linea.

Se si arriva da Venezia-Mestre.

Treno per Trieste, stazione di Latisana, collegamento per Lignano effettuato tramite autocorsa di linea.

In aereo

L’aeroporto regionale Trieste – Ronchi dei Legionari (TRS) dista circa 45 min. d’auto. Altri scali aeroportuali: Venezia Marco Polo (VCE), a circa 1 ora d’auto da Lignano, Treviso (TSF) ad un’ora e 20 min. d’auto circa, Lubiana (LJU) o Klagenfurt (KLU) a circa due ore d’auto.

Se si arriva in auto, invece, ecco le indicazioni utili:

Provenienza: Italia, Slovenia.

Autostrada A4 Venezia – Trieste, uscita Latisana. SS354 per 20 min. d’auto circa.

Provenienza: Austria.

Autostrada A23 Tarvisio – Udine, A4 direzione Venezia, uscita Latisana. SS354 per 20 min. d’auto circa.

Maneskin, Lignano Sabbiadoro, 23 giugno 2022, scaletta concerto

Non è stata annunciata ancora una scaletta ufficiale per il tour dei Maneskin che aprono il 23 giugno 2022 con la data zero a Lignano Sabbiadoro. Sicuramente non mancheranno i successi della band e anche i brani presenti nei loro dischi rilasciati da noi, dopo la partecipazione a X Factor.

Tra i brani certi, “Zitti e buoni”, “Coraline”, “Nel nome del padre”, Mammamia”, Beggin'”, “I wanna be your slave”, “Supermodel”, “Torna a casa”, “Morirò da re” e “Vent’anni”.