I Maneskin, via Instagram, hanno raccontato di essersi sottoposti al test per il Covid-19. La band ha rivelato che due di loro sono risultati positivi, invitando tutti a mantenere le distanze e usare le mascherine per proteggersi:

Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e Damiano, sono risultati positivi.

Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento.

Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati.

È un momento difficile ma dobbiamo tenere duro tutti quanti.

Rimanete distanziati e usate le mascherine. Noi vi abbracciamo e continuiamo a scrivere musica, da casa❤️

La band si era esibita al secondo live show di X Factor 2020 per presentare il loro nuovo singolo, Vent’anni.

Maneskin, Vent’anni è il loro nuovo singolo

A distanza di due anni dall’album di debutto “Il ballo della vita”, doppio disco di platino, i Måneskin ritornano sulla scena in grande stile con un brano diretto e introspettivo che dà il via a una nuova fase del gruppo.

Scritta dai Måneskin e prodotta con Fabrizio Ferraguzzo, “Vent’anni” è una rock ballad cruda e contemporanea scritta in forma di lettera aperta in cui si intrecciano i pensieri di Damiano con quelli del suo alter ego più maturo, dando vita a un dialogo che vuole incoraggiare i ventenni spesso già disillusi sotto il peso dei giudizi e delle incertezze sul futuro.

“Ho scritto quello che io stesso avrei voluto sentirmi dire da qualcuno più adulto ora che ho vent’anni” racconta il cantante. Parole rivolte ai coetanei, ma che fanno ricordare anche a chi ventenne non lo è più quanto “farà male il dubbio di non essere nessuno”, quanto a quell’età faccia paura, ma allo stesso tempo sia naturale sbagliare, spinti dal desiderio di fare qualcosa di grande perché “sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri”.