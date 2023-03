I Maneskin, la band dei record, si esibirà stasera, 20 marzo 2023, al Mandela Forum a Firenze. Nuova tappa nel capoluogo toscano per il gruppo che, dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2023, ha trionfato anche all’Eurovision Song Contest, portando l’evento musicale più importante d’Europa a Torino. Da allora si sono aperte le porte di numerosi Paesi e anche del territorio americano (quanti possono dire di aver aperto il concerto dei Rolling Stones?). Ecco tutto quello che dovete sapere sul concerto dei Maneskin a Firenze, questa sera, a partire dalle 21.

Maneskin, concerto a Firenze, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto dei Maneskin a Firenze, stasera, 20 marzo 2023. I posti partivano da 34.50 fino ai 57.50 del Primo Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni.

Maneskin, concerto a Firenze, la scaletta del concerto

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

I Wanna Be Your Slave

Come arrivare al Mandela Forum (Firenze) per il concerto dei Maneskin

Ecco come arrivare al concerto dei Maneskin al Mandela Forum a Firenze:

In autobus

Linee 10, 17, 2

In aereo

Dall’aeroporto In autobus: Collegamenti Aeroporto/Stazione S.Maria Novella: ogni mezz’ora con la linea ‘Volainbus’.

Dalla Stazione S. Maria Novella al Mandela Forum autobus di linea n° 10 (direzione Settignano) e n°17

Se si arriva in auto, invece:

Dall’autostrada A1 Uscita Firenze Sud: raccordo fino al termine in corrispondenza del semaforo. Qui tenersi a sinistra seguendo le indicazioni per Firenze Città e Stadio. Percorrere Lungarno Aldo Moro e Lungarno Colombo. Svoltare a destra in Via del Campofiore. Proseguire oltre Piazza Alberti, passare sopra il cavalcavia ferroviario e continuare diritto (Via Lungo l’Affrico); dopo il secondo semaforo tenersi a sinistra e svoltare alla seconda traversa a sinistra imboccando Viale Cialdini che conduce all’ingresso principale del Mandela Forum (Viale Paoli)