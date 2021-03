A partire dalle ore 11:15, si terrà la conferenza stampa riservata ai vincitori del Festival di Sanremo 2021 ossia i Maneskin. La band romana, lanciata da X Factor, ha vinto la 71esima edizione della kermesse sanremese grazie alla canzone Zitti e Buoni che si è piazzata davanti a Chiamami per nome, il brano di Francesca Michielin e Fedez, giunto al secondo posto, e Un milioni di cose da dirti, la canzone di Ermal Meta che ha conquistato la terza posizione.

Tradizionalmente, la conferenza stampa dedicata ai vincitori si svolge subito dopo la proclamazione, nella notte tra sabato e domenica. In quest’edizione caratterizzata dalla pandemia di COVID-19, che si è svolta, come abbiamo visto, in un Teatro Ariston deserto, senza pubblico, è stata presa la decisione di rimandare la conferenza a questa mattina.

Soundsblog seguirà in tempo reale la conferenza stampa dei Maneskin a partire dalle ore 11:15.

Festival di Sanremo 2021: la classifica finale

1. Maneskin – Zitti e Buoni

2. Francesca Michielin & Fedez – Chiamami per nome

3. Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

4. Colapesce Dimartino – Musica leggerissima

5. Irama – La genesi del tuo colore

6. Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

7. Annalisa – Dieci

8. Madame – Voce

9. Oretta Berti – Quando ti sei innamorato

10. Arisa – Potevi fare di più

11. La rappresentante di Lista – Amare

12. Extraliscio feat. Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti – Bianca Luce Nera

13. Lo Stato Sociale – Combat Pop

14. Noemi – Glicine

15. Malika Ayane – Ti piaci così

16. Fulminacci – Santa Marinella

17. Max Gazzè – Il farmacista

18. Fasma – Parlami

19. Gaia – Cuore amaro

20. Coma_Cose – Fiamme negli occhi

21. Ghemon – Momento perfetto

22. Francesco Renga – Quando trovo te

23. Gio Evan – Arnica

24. Bugo – E invece sì

25. Aiello – Ora

26. Random – Torno a te