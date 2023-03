I Maneskin sono in concerto a Roma oggi, 24 marzo 2023, con una nuova data del loro “Loud Kids Tour“. La band si esibirà al Palazzo dello Sport con i brani che li hanno fatto conoscere dopo la loro partecipazione a X Factor e con i pezzi più recenti, dopo la loro vittoria all’Eurovision Song Contest grazie a “Zitti e buoni”. A quel punto, il gruppo ha superato i confini, ottenendo successo anche in Europa e in America, addirittura aprendo il concerto dei Rolling Stones. A inizio gennaio è uscito il nuovo disco “Rush!” trainato dai singoli “Gossip” (feat Tom Morello) e “The loneliest“.

Maneskin, Roma, biglietti concerto del 24 marzo 2023

Il concerto dei Maneskin in programma venerdì 24 marzo 2023 a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data.

Maneskin, Roma, la scaletta del concerto del 24 marzo 2023

Il concerto dei Maneskin a Roma inizierà alle 21. Qui sotto la scaletta con l’ordine di esecuzione delle canzoni:

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

Palazzo dello Sport a Roma, come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.