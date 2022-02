I Maneskin sono ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022. La band, dopo la doppia vittoria dello scorso anno con Zitti e Buoni (proprio a Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest 2021), ha riscontrato un successo assoluto, a livello mondiale. Non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti dove la band è diventata famosissima grazie alla cover di Beggin e ha riscontrato attenzione anche da Iggy Pop che ha collaborato con loro in una nuova versione di “I wanna be your slave”. Ma, nelle settimane scorse, la band ha dovuto annunciare ufficialmente il rinvio dei loro concerti, previsti proprio nei primi mesi del 2022, sempre a causa della pandemia legata al Covid-19. Quando si esibiranno in tour e in concerto? Lo scopriremo entro il 1 marzo 2022.

La stessa band, infatti, insieme al video annuncio che svelava la posticipazione dei concerti, ha assicurato di annunciare le tappe entro la fine dei febbraio. Stop, per il momento, al tour previsto in Italia e in Europa.

I concerti rinviati dei Maneskin sono i seguenti:

Londra, Regno Unito – O2 Academy Brixton (previsto per il 6 febbraio 2022 e rinviato)

Bruxelles, Belgio – Forest National (previsto per il 10 febbraio 2022 e rinviato)

Lussemburgo, Lussemburgo – Rockhal (previsto per il 12 febbraio 2022 e rinviato)

Varsavia, Polonia – Torwar Hall (previsto per il 15 febbraio 2022 e rinviato)

Vienna, Austria – Wiener Stadthalle (previsto per il 18 febbraio 2022 e rinviato)

Parigi, Francia – Zenith (previsto per il 21 febbraio 2022 e rinviato)

Zurigo, Svizzera – Halle 622 (previsto per il 24 febbraio 2022 e rinviato)

Berlino, Germania – Verti Music Hall (previsto per il 26 febbraio 2022 e rinviato)

Praga, Repubblica Ceca – Malá Sportovní Hala (previsto per il 28 febbraio 2022 e rinviato)

Budapest, Ungheria – Barba Negra (previsto per il 1° marzo 2022 e rinviato)

Amsterdam, Paesi Bassi – AFAS Live (previsto per il 3 marzo 2022 e rinviato)

Kiev, Ucraina – Stereo Plaza (previsto per il 7 marzo 2022 e rinviato)

Mosca, Russia – Stadium Club (previsto per il 9 marzo 2022 e rinviato)

San Pietroburgo, Russia – KSK Tinkoff Arena (previsto per il 11 marzo 2022 e rinviato)

Tallinn, Estonia – Saku Suurhall (previsto per il 13 marzo 2022 e rinviato)

Riga, Lettonia – Arena Riga (previsto per il 14 marzo 2022 e rinviato)

Pesaro, Italia – Vitrifrigo Arena (previsto per il 18 marzo 2022 e rinviato)

Bologna, Italia – Unipol Arena (previsto per il 20 marzo 2022 e rinviato)

Milano, Italia – Mediolanum Forum (previsto per il 22 marzo 2022 e rinviato)

Milano, Italia – Mediolanum Forum (previsto per il 23 marzo 2022 e rinviato)

Napoli, Italia – PalaPartenope (previsto per il 26 marzo 2022 e rinviato)

Napoli, Italia – PalaPartenope (previsto per il 27 marzo 2022 e rinviato)

Firenze, Italia – Nelson Mandela Forum (previsto per il 31 marzo 2022 e rinviato)

Firenze, Italia – Nelson Mandela Forum (previsto per il 1° aprile 2022 e rinviato)

Torino, Italia – Pala Alpitour (previsto per il 3 aprile 2022 e rinviato)

Milano, Italia – Mediolanum Forum (previsto per il 5 aprile 2022 e rinviato)

Bari, Italia – Palaflorio (previsto per il 8 aprile 2022 e rinviato)

Roma, Italia – Palazzo dello Sport (previsto per il 12 aprile 2022 e rinviato)

Roma, Italia – Palazzo dello Sport (previsto per il 13 aprile 2022 e rinviato)