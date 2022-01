I Måneskin hanno comunicato direttamente ai loro fan, attraverso un video condiviso sui canali social, il rinvio del tour italiano nei palazzetti e del tour europeo Loud Kids On Tour ’22, previsti da febbraio ad aprile di quest’anno.

Le motivazioni, ovviamente, riguardano le normative vigenti riguardanti la pandemia di COVID-19, non solo per quanto riguarda il nostro paese ma anche i vari paesi europei dove i Måneskin avrebbero dovuto esibirsi. Il rinvio, quindi, si è reso necessario anche a causa dell’impossibilità di rispettare il programma del tour, inizialmente pianificato.

La band romana, che sarà presente alla prima serata di Sanremo 2022 in qualità di super ospite, ha comunicato la notizia con ovvio dispiacere:

Siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che dobbiamo rimandare l’intero tour a causa della situazione COVID. Abbiamo lavorato a lungo per questo tour e tutto era pronto per partire ma, sfortunatamente, negli ultimi giorni, abbiamo avuto brutte notizie in merito alle regole delle capienze nei locali. Non possiamo garantire tutti i concerti perché ogni paese ha le sue regole, e dobbiamo attenerci a questo ovviamente, perché vogliamo che i nostri concerti si tengano in totale sicurezza per tutti. Speriamo di avere la possibilità di comunicarvi le nuove date il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza e supporto, siamo tutti insieme in questa situazione, dobbiamo solo resistere, ma torneremo, lo giuriamo, e sarà ancora più bello.

Måneskin, tour italiano nei palazzetti e tour europeo: le nuove date

Le nuove date dei concerti rinviati verranno annunciate entro il 1° marzo 2022.

I concerti rinviati sono i seguenti:

Londra, Regno Unito – O2 Academy Brixton (previsto per il 6 febbraio 2022 e rinviato)

Bruxelles, Belgio – Forest National (previsto per il 10 febbraio 2022 e rinviato)

Lussemburgo, Lussemburgo – Rockhal (previsto per il 12 febbraio 2022 e rinviato)

Varsavia, Polonia – Torwar Hall (previsto per il 15 febbraio 2022 e rinviato)

Vienna, Austria – Wiener Stadthalle (previsto per il 18 febbraio 2022 e rinviato)

Parigi, Francia – Zenith (previsto per il 21 febbraio 2022 e rinviato)

Zurigo, Svizzera – Halle 622 (previsto per il 24 febbraio 2022 e rinviato)

Berlino, Germania – Verti Music Hall (previsto per il 26 febbraio 2022 e rinviato)

Praga, Repubblica Ceca – Malá Sportovní Hala (previsto per il 28 febbraio 2022 e rinviato)

Budapest, Ungheria – Barba Negra (previsto per il 1° marzo 2022 e rinviato)

Amsterdam, Paesi Bassi – AFAS Live (previsto per il 3 marzo 2022 e rinviato)

Kiev, Ucraina – Stereo Plaza (previsto per il 7 marzo 2022 e rinviato)

Mosca, Russia – Stadium Club (previsto per il 9 marzo 2022 e rinviato)

San Pietroburgo, Russia – KSK Tinkoff Arena (previsto per il 11 marzo 2022 e rinviato)

Tallinn, Estonia – Saku Suurhall (previsto per il 13 marzo 2022 e rinviato)

Riga, Lettonia – Arena Riga (previsto per il 14 marzo 2022 e rinviato)

Pesaro, Italia – Vitrifrigo Arena (previsto per il 18 marzo 2022 e rinviato)

Bologna, Italia – Unipol Arena (previsto per il 20 marzo 2022 e rinviato)

Milano, Italia – Mediolanum Forum (previsto per il 22 marzo 2022 e rinviato)

Milano, Italia – Mediolanum Forum (previsto per il 23 marzo 2022 e rinviato)

Napoli, Italia – PalaPartenope (previsto per il 26 marzo 2022 e rinviato)

Napoli, Italia – PalaPartenope (previsto per il 27 marzo 2022 e rinviato)

Firenze, Italia – Nelson Mandela Forum (previsto per il 31 marzo 2022 e rinviato)

Firenze, Italia – Nelson Mandela Forum (previsto per il 1° aprile 2022 e rinviato)

Torino, Italia – Pala Alpitour (previsto per il 3 aprile 2022 e rinviato)

Milano, Italia – Mediolanum Forum (previsto per il 5 aprile 2022 e rinviato)

Bari, Italia – Palaflorio (previsto per il 8 aprile 2022 e rinviato)

Roma, Italia – Palazzo dello Sport (previsto per il 12 aprile 2022 e rinviato)

Roma, Italia – Palazzo dello Sport (previsto per il 13 aprile 2022 e rinviato)