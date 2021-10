Purtroppo non arrivano buone notizie per i numerosi fan dei Maneskin che avevano acquistato i biglietti per le date dei concerti di Roma e Milano. I doppi live previsti a dicembre 2021, infatti, sono stati posticipati al prossimo anno.

Poco fa è arriva il comunicato ufficiale che dichiara:

A causa della situazione attuale, Vivo Concerti comunica che sono posticipate al 2022 le doppie date di Milano e Roma dei Måneskin, previste a dicembre 2021.

Maneskin, concerti a Milano e Roma rimandati nel 2022: ecco le nuove date

Il concerto previsto a Milano (Assago, Mediolanum Forum) il 18 dicembre è riprogrammato per mercoledì 23 marzo 2022, mentre quello del 19 dicembre è riprogrammato per martedì 5 aprile 2022. Le due date di Roma (Palazzo dello Sport) previste inizialmente per il 14 e 15 dicembre sono riprogrammate per martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2022.

Ecco, a seguire, il nuovo calendario completo:

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 23 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT recupero del 18 dicembre 2021

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Martedì 5 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT recupero del 19 dicembre 2021

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Martedì 12 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT recupero del 14 dicembre 2021

Mercoledì 13 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT recupero del 15 dicembre 2021

Sabato 23 aprile 2022 || Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Sabato 9 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo

Nulla da fare, quindi, per il pubblico che sperava di poter assistere dal vivo al concerto della band dei record.

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno debuttato questo weekend alla posizione #24 della Classifica Global di Spotify con “MammaMia”, il singolo pubblicato l’8 ottobre. Si tratta del più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band.

Confermate poi le date del Loud Kids Tour 2022 in Europa:

Domenica 6 febbraio 2022 – London, UK – O2 Academy Brixton

Giovedì 10 febbraio 2022 – Bruxelles, Belgium – Forest National

Sabato 12 febbraio 2022 – Esch-sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal

Martedì 15 febbraio 2022 – Warsaw, Poland – Torwar Hall

Venerdì 18 febbraio 2022 – Wien, Austria – Stadthalle

Lunedì 21 febbraio 2022 – Paris, France – Le Zenith

Giovedì 24 febbraio 2022 – Zurich, Switzerland – Halle 622

Sabato 26 febbraio 2022 – Berlin, Germany – Verti Music Hall

Lunedì 28 febbraio 2022 – Prague, Czech Republic – Mala Sportovni Hala

Martedì 1 marzo 2022 – Budapest, Hungary – Barba Negra

Giovedì 3 marzo 2022 – Amsterdam, The Netherlands – AFAS Live

Lunedì 7 marzo 2022 – Kiev, Ukraine – Stereo Plaza

Mercoledì 9 marzo 2022 – Moscow, Russia – Stadium Live

Venerdì 11 marzo 2022 – St. Petersburg, Russia – Tinkoff Arena

Domenica 13 marzo 2022 – Tallinn, Estonia – Saku Suurhall

Lunedì 14 marzo 2022 – Riga, Latvia – Arena Riga

Faranno poi ritorno sui palchi italiani, dove i Måneskin si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date, anch’esse tutte sold out (sempre organizzate e prodotte da Vivo Concerti), a partire da marzo 2022, a cui si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 nel simbolo di Roma per eccellenza: il Circo Massimo, un evento realizzato in collaborazione con Rock In Roma (www.rockinroma.com).