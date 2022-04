Altro boom per i Maneskin. Con oltre 70mila biglietti venduti, la loro speciale data-evento al Circo Massimo a Roma prevista per sabato 9 luglio 2022 è sold out. Dopo il recente riconoscimento a Los Angeles durante gli iHeart Music Awards 2022, dove hanno trionfato nella categoria “Best New Alternative Artist”, la band tornerà finalmente live in Italia con una prima data già sold out giovedì 28 aprile all’Arena di Verona e giovedì 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il concerto al Circo Massimo non vede più disponibilità di biglietti, esauriti in pochissimo tempo.

Ma non è che il primo dei numerosi trionfi in agenda per il gruppo. I Maneskin, infatti, partiranno con un tour nei più importanti festival internazionali: dal Coachella per poi partire alla volta dell’Europa nei maggiori festival come il Rock Am Ring & Rock Im Park, Reading & Leeds Festival, Lollapalooza (a Stoccolma, Parigi e infine Chicago), Rock Werchter, passando per altri Festival iconici come Rock in Rio in Brasile e molti altri.

Poi finalmente, il grande tour mondiale per il gruppo. Dopo i rinvii legati al Covid-19, i Maneskin si esibiranno in una serie di live in tutto il mondo: 53 concerti, oltre (alle 23 date estive, prodotti e organizzati da Vivo Concerti) con tappe nei principali club e palasport del Nord America e Europa, oltre che nei più importanti palazzetti italiani.

Maneskin e i successi della band

Con 7 dischi di diamante, 161 platino e 37 oro a livello globale e quasi 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, i Måneskin sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021, anno che li ha visti protagonisti di numerosi successi, dal primo posto al 71° Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest con il brano “ZITTI E BUONI” (cinque dischi di platino, contenuto nell’album “Teatro d’Ira – Vol. I”) fino al premio “Best Rock” agli MTV EMAs, la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, la doppia nomination ai BRIT Awards come “International Group” e “International Song” e l’inclusione di “I WANNA BE YOUR SLAVE” (triplo disco di platino) nella “Top 10 Tracks of 2021” secondo BBC.