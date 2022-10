I Maneskin tornano ospiti di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, domenica 16 ottobre 2022. La band ha da poco pubblicato il nuovo singolo, “The loneliest”, una ballad che sentiremo spesso in radio e troveremo nei piani alti delle classifiche. Il pezzo è un intenso pezzo dal sapore nostalgico e malinconico, con un grande assolo di chitarra e accompagnato da un video efficace curato nei minimi dettagli. “The Loneliest”, l’attesissimo nuovo singolo dei Måneskin pubblicato il 7 ottobre, è risultata la nuova canzone più ascoltata al mondo il giorno successivo ed è entrata alla posizione 53 nella classifica Top Songs Global di Spotify. La canzone è la più alta nuova entrata ed è già presente nelle classifiche di 28 Paesi. Con “The Loneliest” i Måneskin tornano a comporre una ballad, il genere di alcuni fra i loro più grandi successi. Tra liriche struggenti e assoli di chitarra elettrizzanti che si tingono di una delicatezza a tratti elegante, il brano classic rock racconta il lato più vulnerabile della band.

La presenza del gruppo è stata anticipata da uno spot tv, trasmesso proprio in questi giorni.

I Maneskin – Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan- sono reduci da un successo eccezionale negli Stati Uniti, iniziato lo scorso autunno con due speciali live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Sono stati ospiti del Tonight Show con Jimmy Fallon e dei popolare talk-show Saturday Night Live e The Ellen DeGeneres Show e vantano una candidatura agli American Music Awards 2021. Con la conquista della #1 posizione nella classifica US Rock Airplay, il brano segna la più rapida ascesa per una nuova band alla numero uno nella US Alternative Airplay negli ultimi 24 anni, oltre a battere il record di permanenza rimanendo al primo posto per 10 settimane consecutive. La canzone è certificata disco di platino con 1 milione di copie vendute, mentre “I wanna be your slave” è disco d’oro con 500 mila copie. Hanno ricevuto il prestigioso invito da parte dell’Academy al museo dei Grammy per leggere alcune delle nomination della 64esima edizione, sono stati premiati come “Best New Alternative Artist” agli iHeart Music Awards 2022 a Los Angeles e dopo essere stati nominati come Best New Artist del 2021, hanno ricevuto la doppia nomination come miglior “Canzone Rock” e “Artista Rock” ai Billboard Music Awards e sono stati inseriti nei 30 under 30 di Forbes per l’Europa.

Vantano qualcosa come 245 certificazioni globali e includono 11 dischi di diamante, 194 dischi di platino e 40 dischi d’oro e più di 5 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, i Måneskin sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021, anno che li ha visti protagonisti di numerosi successi, dal primo posto al 71° Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest con il brano “ZITTI E BUONI” (cinque dischi di platino, contenuto nell’album “Teatro d’Ira – Vol. I”) fino al premio “Best Rock” agli MTV EMAs, la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, la doppia nomination ai BRIT Awards come “International Group” e “International Song” e l’inclusione di “I wanna be your slave” (triplo disco di platino) nella “Top 10 Tracks of 2021” secondo BBC.

La band è anche candidata agli Mtv Ema 2022 nelle categorie Best Italian Act e Best Rock.

E domenica saranno ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa.