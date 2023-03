Tornano ad esibirsi in Italia i Maneskin nella data del 16 marzo 2023 a Casalecchio di Reno (Bologna), all’Unipol Arena. La band si sta esibendo in una serie di date sold out in tutta Europa e torna nel nostro Paese -dopo i live a Parigi e Berlino- con una tappa del “Loud Kids Tour“. Durante i live, il gruppo interpreta i pezzi di maggior successo del loro repertorio (inclusa la cover di Beggin’ che tanto è stata apprezzata anche in suolo americano) insieme ai brani più recenti tratti dal loro ultimo lavoro, Rush! uscito a gennaio 2023. Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili della data di giovedì 16 marzo 2023.

La scaletta del concerto dei Maneskin a Bologna, 16 marzo 2023

Qui sotto la scaletta completa del concerto dei Maneskin con l’ordine di esecuzioni dei brani durante il concerto a Casalecchio di Reno (Bologna), giovedì 16 marzo 2023. Si parte da “Don’t wanna Sleep” per chiudere con “I wanna be your slave”. L’inizo del live è previsto per le 21.

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

Quando vengono i Maneskin a Bologna?

Questo interrogativo incuriosisce i fan della band, speranzosi di incontrarli durante una loro possibile passeggiata in città. Arriveranno il giorno prima, come avvenuto a Torino? Al momento non è stato resa nota la loro presenza ma è possibile che la band si presenti la sera prima o al mattino, in tempo per la prove all’Unipol Arena.

Quanto costa il concerto dei Maneskin a Bologna? (biglietti)

Il concerto dei Maneskin a Bologna è sold out. Non sono più disponibili biglietti. Il prezzo variava dai 34,50 euro per la zona Parterre in piedi fino ai 57.50 del I Anello Est-Ovest Numerato.

Unipol Arena, concerto dei Maneskin, Come arrivare in auto e con i mezzi

Come riportato da Ticketone, ecco le indicazioni -con i mezzi- per arrivare a Casalecchio di Reno:

Sarà attiva una navetta, un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Collegamento con:

Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station – distanza 1 minuto

Stazione Bologna Centrale – distanza 19 minuti

Stazione Firenze – distanza 35 minuti

Stazione Milano – distanza 55 minuti

Stazione Roma – distante 100 minuti

Se si arriva in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis.

Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Comoda la situazione posteggi: Unipol Arena dispone di un’area dedicata ai parcheggi di 50.000 mq. ed è dotato di 3.000 posti auto.