I Maneskin trionfano agli Mtv Vma 2023 nella categoria “Best rock”

I Maneskin hanno vinto agli Mtv Vma 2023. La band italiana ha trionfato nella categoria “Best rock” grazie alla ballad “The loneliest” (pezzo molto potente tratto dal loro ultimo album di inediti, Rush!). Il gruppo, inoltre, si è esibito durante la serata, presentando il loro nuovo singolo, Honey (Are u coming?). Un’ennesima conferma per la band che sta riscuotendo un successo non più solo europeo ma anche in terra americana.

Il loro boom internazionale è avvenuto grazie alla partecipazione all’Eurovision Song Contest. Era il 2021 quando il gruppo conquistò il primo posto al Festival di Sanremo con “Zitti e buoni”. Decisero di presentarsi in gara -rappresentando il nostro Paese- senza cambiare il pezzo, mantenendolo nella sua lingua d’origine e non modificando il testo in inglese. Una sfida vinta, sotto tutti gli aspetti. Arrivati tra i Paesi finalisti, furono premiati, a furor di televoto, conquistando il primo posto nella classifica finale. L’Italia tornò a vincere nel contest europeo, per la terza volta dopo Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno. E il trionfo aveva il sound rock tricolore.

Da allora, il gruppo ha iniziato a conquistare anche l’Europa, affascinata dall’energia e dalla musicalità dei Maneskin. E, in poco tempo, anche l’America iniziò ad incuriosirsi di loro. Le prime ospitate ed esibizioni tv e l’apertura del concerto dei Rolling Stones.

Nell’agosto 2022 diventano i primi artisti italiani a vincere agli MTV Video Music Awards, nella categoria miglior video alternativo grazie a I Wanna Be Your Slave. Agli Mtv Ema 2021 vincono come Best Rock. Pochi mesi dopo arriva il trionfo agli American Music Award grazie a Beggin’ e la candidatura ai Grammy Awards 2023 come miglior artista esordiente.

E a settembre 2023, i Maneskin vincono nuovamente agli Mtv Vma 2023 grazie a “The loneliest” nella categoria “Best rock”, battendo i Foo Fighters e i Red Hot Chili Peppers (tra gli altri).

Pochi giorni fa è uscito il loro ultimo singolo, Honey (Are u coming?).