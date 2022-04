I Maneskin si sono esibiti al Coachella 2022, confermando il riscontro e il successo ottenuto non solo in Europa, grazie alla vittoria dell’Eurovision Song Contest, ma anche oltreoceano, negli Usa, dove la band sta conquistando sempre più fan. Ethan Torchio, Damiano David, Victoria De Angelis e Thomas Raggi sono amatissimi e la loro musica ed energia sono contagiosi. Il Coachella ne è l’ennesima dimostrazione. Durante la loro esibizione, il gruppo ha ribadito la loro solidarietà per l’Ucraina, vittima della spietata e sanguinosa guerra voluta da Vladimir Putin.

I Maneskin hanno eseguito per la prima volta la cover di “Womanizer” di Britney Spears, insieme a una canzone inedita che non sembra avere ancora un titolo ufficiale.

“How are you sleeping at night? How do you close both your eyes, living with all of those lives on your hands? Standing alone on that hill, using your fuel to kill. We won’t take it standing still, watch us dancе (…) “We’re gonna dance on gasoline.” canta il leader della band, davanti alla folla presente.

La canzone è stata anticipata su Instagram l’8 aprile scorso, in un post che esprimeva sostegno all’Ucraina durante la sua guerra con la Russia. Mentre la band eseguiva la nuova canzone, le immagini che mostravano i risultati degli attacchi della Russia contro l’Ucraina e le persone colpite sono state visualizzate sullo schermo alle spalle. Un primo piano degli occhi del presidente russo Vladimir Putin ha interrotto le drammatiche immagini.

“Ucraina libera, fan*ul0 Putin!” ha urlato alla folla, Damiano.

Oltre alla cover di Womanizer, altre canzoni sono state eseguite sul palco come “Zitti e buoni“, “Mammamia” e “I wanna be your slave“, oltre alla celebre cover di Beggin.

Durante l’esibizione dei Maneskin, Damiano ha interagito con i fan, ballando e cantando con loro “Voglio sentire la vostra voce, cazz0, cantare!” e “Fatemi vedere le tue f0ttute mani in alto”. Ha preso una delle luci sul palco, puntandola verso il pubblico e i suoi compagni di band per metterli sotto i riflettori.

A un certo punto, si è lamentato del caldo e si è tolto la vestaglia di pizzo che indossava sopra l’imbracatura di pelle.

Maneskin show al Coachella 2022.