Il cammino internazionale dei Måneskin, che ha preso definitivamente il via quest’anno dopo il trionfo all’Eurovision Song Contest con Zitti e Buoni, prosegue con un altro record.

La band romana, infatti, ha ottenuto ben tre nomination agli MTV Europe Music Awards 2021 che si terranno il prossimo 14 novembre a Budapest, in Ungheria. I Måneskin sono stati candidati nelle categorie Best Group, Best Rock e Best Italian Act.

Per quanto riguarda le categorie Best Group e Best Rock, è la prima volta che un artista o un band italiana potrà concorrere per questi premi.

Ricordiamo che i Måneskin, lo scorso 8 ottobre, hanno pubblicato il loro ultimo singolo MAMMAMIA, conquistando la posizione numero 24 della Classifica Global di Spotify nel weekend di uscita, registrando il più alto debutto in classifica tra le nuove uscite e il più alto di sempre per quanto riguarda la band.

Måneskin, 3 nomination agli MTV Europe Music Awards 2021: i precedenti

Per quanto riguarda le nomination di artisti italiani nelle categorie principali degli MTV Europe Music Awards 2021 (senza contare, quindi, il Best Italian Act e altre categorie locali), ci sono dei precedenti da ricordare.

Nel 1996, ad esempio, nell’edizione degli MTV EMA tenutasi a Londra, Eros Ramazzotti ottenne una nomination nella categoria Best Male mentre il compianto Robert Miles conquistò una nomination nella categoria Best Dance.

Nel 2002, invece, nell’edizione degli MTV EMA tenutasi a Barcellona, furono i DB Boulevard ad ottenere una nomination nella categoria Best Dance.

Un discorso a parte, invece, lo meritano le categorie Best European Act e Best Worldwide Act, che hanno rappresentato una via di mezzo tra un premio principale e un premio regionale/locale.

L’Italia ha portato a casa il Best European Act in 4 occasioni: nel 2010, nel 2013 e nel 2015 grazie a Marco Mengoni e nel 2014 con Alessandra Amoroso. Nel 2011, furono nominati i Modà, nel 2012, Emis Killa.

Marco Mengoni (2013 e 2015) e Alessandra Amoroso (2014), inoltre, furono candidati anche per il premio Best Worldwide Act.