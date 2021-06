E’ imminente il ritorno di Alvaro Soler con un nuovo singolo, a partire dal 2 luglio 2021. Insieme al lui, Cali Y El Dandee.

Il cantante è tornato dopo oltre 1 anno e mezzo di silenzio discografico con “Magia”, brano che ha ottenuto oltre 50 milioni di stream. In quell’occasione, il brano ha raccontato un momento personale di Alvaro Soler.

Invece, per il nuovo singolo Mañana, conferma un aspetto molto amato dell’artista spagnolo/tedesco:

Il brano anticipa la pubblicazione del nuovo disco “Magia” in uscita nei negozi e disponibile in digitale a partire dal 9 luglio. Si tratta di un un album nato dall’isolamento che “ha obbligato tutti a riscoprire noi stessi e renderci conto che le piccole cose della vita possono essere magiche”.

“Nel 2019 mi sentivo stanco e al contempo immensamente grato per tutte le esperienze che stavo facendo ma avevo bisogno di tempo per fare nuove esperienze. Poi tutto è cambiato. La pandemia ha prolungato quel periodo di pausa che avevo pianificato. Per il nuovo album Magia non solo ho scritto più canzoni che mai ma ho avuto anche il tempo per produrlo io. Alcune canzoni sono state scritte alcuni anni fa, altre sono nuove ma per tutte ora è il momento giusto. MAGIA è sicuramente il mio disco più personale e per come lo vedo io il migliore che abbia fatto. Ho potuto aprirmi in un modo completamente differente e mostrarlo”.