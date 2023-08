“Man I Am” è una canzone di Sam Smith tratta da Barbie: The Album. La canzone è una rivisitazione dell’identità di Ken Doll nella cultura pop. Sam gioca con due timbri di voci, giustapponendo due versioni della presunta identità di Ken.

Man I Am, Significato, ascolta la canzone e guarda il video

La canzone è sarcastica nella sua enfasi sul desiderio di Ken di “sfondare”. Ken non permetterà a nessuno di fermarlo, nemmeno le donne e soprattutto la stessa Barbie. La canzone usa l’ironia con il rifiuto iperbolico delle donne che “governano il mondo” e insiste sul fatto che a tutti noi è stata “insegnata una bugia”.

Sam Smith, Man I Am, Testo della canzone

This one is for the boys

With your greased up and heavy metal toys

So beefed up, you can’t get through the door

It’s your time to break through

Bad man to the rescue

Barbie, your time is up

You will not take our voice

See, I’m the groove catcher, hottest thing

Six-pack and tight G-string

No, I’m not gay, bro

But I’ve been on that lay low

Strip clubs and dollar bills

Wall Street and dirty deals

Popstars, exotic pills

Cars with dirty wheels

‘Cause that’s the man I am

Baby, treat me right, I’m free tonight

That’s just the man I am

Super sleazy, born to be easy

And all the papers say that there’s no Ken without Barbie

But, baby, there’s no woman who could possibly stop me

That’s just the man I am

Super sleazy, sexy and freaky Ken tonight

Woah, woah

Sexy and freaky Ken tonight

Woah, woah

Sexy and freaky Ken tonight

It’s time you realize

That in this world we’ve all been taught a lie

You think that women rule the world

But, baby, where I’ve been

All the things I’ve seen

This Ken has crossed the borderline

See, I’m the groove catcher, hottest thing

Six-pack and tight G-string

No, I’m not gay, bro

But I’ve been on that lay low

Strip clubs and dollar bills

Wall Street and dirty deals

Popstars, exotic pills

Cars with dirty wheels

‘Cause that’s the man I am

Baby, treat me right, I’m free tonight

That’s just the man I am

Super sleazy, born to be easy

And all the papers say that there’s no Ken without Barbie

But, baby, there’s no woman who could possibly stop me

That’s just the man I am

Super sleazy, sexy and freaky Ken tonight

Woah, woah

Sexy and freaky Ken tonight

Woah, woah

Sexy and freaky Ken tonight

Woah, woah

Sexy and freaky Ken tonight (This one is for the boys)

Woah, woah

Sexy and freaky Ken

Sam Smith, Man I Am, Traduzione della canzone

Questo è per i ragazzi

Con i tuoi giocattoli unti e di metallo pesante

Così rinforzato che non puoi passare dalla porta

È il tuo momento di sfondare

L’uomo cattivo in soccorso

Barbie, il tuo tempo è scaduto

Non prenderai la nostra voce

Vedi, io sono il cacciatore di groove, la cosa più eccitante

Confezione da sei e perizoma stretto

No, non sono gay, fratello

Ma sono stato su quella posizione bassa

Strip club e banconote da un dollaro

Wall Street e affari sporchi

Popstar, pillole esotiche

Automobili con ruote sporche

Perché questo è l’uomo che sono

Baby, trattami bene, sono libero stasera

Questo è solo l’uomo che sono

Super squallido, nato per essere facile

E tutti i giornali dicono che non c’è Ken senza Barbie

Ma, piccola, non c’è nessuna donna che possa fermarmi

Questo è solo l’uomo che sono

Ken super squallido, sexy e bizzarro stasera

Woah, woah

Ken sexy e stravagante stasera

Woah, woah

Ken sexy e stravagante stasera

È ora che te ne renda conto

Che in questo mondo a tutti è stata insegnata una bugia

Pensi che le donne governino il mondo

Ma, piccola, dove sono stato

Tutte le cose che ho visto

Questo Ken ha oltrepassato il limite

Vedi, io sono il cacciatore di groove, la cosa più eccitante

Confezione da sei e perizoma stretto

No, non sono gay, fratello

Ma sono stato su quella posizione bassa

Strip club e banconote da un dollaro

Wall Street e affari sporchi

Popstar, pillole esotiche

Automobili con ruote sporche

Perché questo è l’uomo che sono

Baby, trattami bene, sono libero stasera

Questo è solo l’uomo che sono

Super squallido, nato per essere facile

E tutti i giornali dicono che non c’è Ken senza Barbie

Ma, piccola, non c’è nessuna donna che possa fermarmi

Questo è solo l’uomo che sono

Ken super squallido, sexy e bizzarro stasera

Woah, woah

Ken sexy e stravagante stasera

Woah, woah

Ken sexy e stravagante stasera

Woah, woah

Ken sexy e bizzarro stasera (questo è per i ragazzi)

Woah, woah

Ken sexy e stravagante