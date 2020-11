E’ uscito il 30 ottobre “Amarcord” il primo album di ufficiale di Mameli.

Dopo “Inno” il suo primo EP uscito ad aprile 2019, e diversi singoli di successo come “Ci vogliamo bene”, “Milioni di Cose” e “Casa di Carta” e “Latte di mandorla”, Mameli pubblica il suo primo disco ufficiale e decide di farlo in autunno, mezza stagione, più fredda che calda. Il concept dell’intero disco è ispirato ad una frase in dialetto romagnolo, divenuta celebre nell’omonimo film di Federico Fellini: A m’arcord! (Io mi ricordo).

Il termine Amarcord indica una rievocazione nostalgica del passato, quel filo sottile che avvolge i pensieri più quotidiani e li rende malinconici nei confronti di qualcosa o qualcuno. Questa nostalgia è meramente soggettiva, anche se, nella cultura popolare, si tende (erroneamente) a definire “Amarcord” oggetti o personaggi dal sapore vintage o cult.

Per Mameli, il filo sottile che funge da leitmotiv per la scrittura del nuovo album, è proprio la nostalgia di una relazione ben precisa. Una storia d’amore passionale e ironica, compiutasi sulla carta, ma che ancora interseca i pensieri del cantautore.

Non è sofferenza, non è lacerazione struggente del proprio io, ma un sorriso dal gusto amaro. Una partita persa, che forse si vorrebbe rigiocare.

Anche il concept visivo dell’album rafforza l’espletazione del concetto “Amarcord”. L’artista è stato rappresentato in situazioni di evidente contrasto visivo. Ciò che si nota superficialmente è la realtà, mentre i dettagli figurano i pensieri di Mameli. Questa la tracklist del disco:

1. Sopra di me

2. Amarcord

3. Borotalco feat. Lorenzo Fragola

4. Buoni x nulla

5. Record

6. Non ci sei più

7. Anche quando piove feat. Alex Britti

8. Argomento triste

9. Maniglie

10. Futuro

1

Abbiamo parlato con Mameli del suo nuovo album, della sua collaborazione con Alex Britti e Lorenzo Fragola e di molte altre cose, come potete vedere nel video qui sopra con tutte le sue dichiarazioni.