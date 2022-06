Mamacita, Baby Gang feat. Sacky: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Mamacita’, il nuovo singolo di Baby Gang feat. Sacky, in uscita in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 giugno 2022. Il pezzo è contenuto in ‘EP2’, disponibile da domani.

Mamacita, Baby Gang feat. Sacky: significato

I due rapper descrivono, in maniera schietta, il loro rapporto con le donne sulle vibrazioni latin della base, prendendo in considerazione le loro abitudini e la loro vita quotidiana, spesso, in netto contrasto con una relazione che vede le ragazze provenire da contesti diversi rispetto a quello dei due artisti.

Mamacita, Baby Gang feat. Sacky: video

Mamacita, Baby Gang feat. Sacky: testo

