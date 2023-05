I Let 3 sono una band croata che rappresenterà la Croazia all’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

La band formata da Prlja (cantante), Mrle (bassista), Bean (batterista), Baljak e Knki (chitarristi) si esibirà con la canzone Mama šč!. I Let 3 parteciperanno all’ESC 2023 dopo aver vinto la 24esima edizione di Dora, la manifestazione musicale attraverso la quale la Croazia sceglie il proprio rappresentante per l’Eurovision.

I Let 3, originari di Fiume, si sono formati nel 1987 e, nel corso della loro carriera, hanno pubblicato 8 album. Sono famosi in patria grazie anche alle loro esibizioni dal vivo controverse che hanno causato loro anche problemi legali.

Let 3, Mama šč!: Significato canzone

Scritta da Damir Martinović (Mrle) e Zoran Prodanović (Prlja), Mama šč! è una canzone contro la guerra, che contiene nel testo molti riferimenti all’invasione russa in Ucraina.

Lo “šč” presente nel titolo potrebbe fare riferimento alla lettera “shch” dell’alfabeto cirillico.

La canzone appare come una critica ai due leader politici, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko. Il trattore menzionato più volte nel testo è un riferimento proprio al presidente bielorusso Lukashenko, che ha aiutato la Russia nell’invasione.

Nel testo, infine, sono presenti frasi nonsense che vogliono sottolineare la mentalità infantile di alcuni leader politici che decidono di andare in guerra e commettere atrocità come se fosse un gioco.

Let 3, Mama šč!: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Mama šč!.

Let 3, Mama šč!: Testo canzone

Mama kupila traktora, šč

Mama kupila traktora, šč

Mama kupila traktora

Trajna-nina, armagedon, nona, šč

Mama kupila traktora, šč

Mama kupila traktora, šč

Mama kupila traktora

Trajna-nina, armagedon, nona

Traktora.

Mama ljubila morona, šč

Mama ljubila morona, šč

Mama ljubila morona

Trajna-nina, armagedon, nona.

A, b, c, č, ć, d, dž, đ (A, b, c, č, ć, d, dž, đ)

E, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj (A, b, c, č, ć, d, dž, đ, oprez, oprez)

O, p, r, s, š, t, u, v, z, ž (V, d, z, v, d, z)

Mama, mama, mama, ja se idem igrat’

Mama, idem u rat.

Onaj mali psihopat (R-r-rat, rat)

Mali, podli psihopat (R-r-rat, rat)

Krokodilski psihopat (R-r-rat, rat)

Mama, idem u rat.

Traktora.

Mama ljubila morona, šč

Mama ljubila morona, šč

Mama ljubila morona

Trajna-nina, armagedon, nona.

Onaj mali psihopat (Mama, idemo u rat)

Mali, podli psihopat (Rat, rat)

Krokodilski psihopat (Mama, idemo u rat)

Mama, idem u rat

Onaj mali psihopat (Mama, idemo u rat)

Mali, podli psihopat (Rat, rat)

Krokodilski psihopat (Mama, idemo u rat)

Mama, idem u rat

Mama, mama, mama

Onaj mali psihopat (Mama, idemo u rat)

Mali, podli psihopat (Rat, rat)

Krokodilski psihopat (Mama, idemo u rat)

Mama, idem u rat.

Šč!

Let 3, Mama šč!: Traduzione canzone

La mamma ha comprato un trattore, shch

La mamma ha comprato un trattore, shch

La mamma ha comprato un trattore

Trayna-neena, armageddon, nona, shch

La mamma ha comprato un trattore, shch

La mamma ha comprato un trattore, shch

La mamma ha comprato un trattore

Trayna-neena, armageddon, nona, shch

Trattore.

La mamma stava baciando un imbecille, shch

La mamma stava baciando un imbecille, shch

La mamma stava baciando un imbecille

Trayna-neena, armageddon, nona.

A, b, c, č, ć, d, dž, đ (A, b, c, č, ć, d, dž, đ)

Mi, f, sol, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj (A, b, c, č, ć, d, dž, đ, attenzione, attenzione)

O, p, r, s, š, t, u, v, z, ž (V, d, z, v, d, z)

Mamma, mamma, mamma, vado a giocare

Mamma, vado in guerra.

Quel piccolo psicopatico (Guerra, guerra)

Piccolo, violento psicopatico (Guerra, guerra)

Psicopatico coccodrillo (Guerra, guerra)

Mamma, vado in guerra.

Trattore.

La mamma stava baciando un imbecille, shch

La mamma stava baciando un imbecille, shch

La mamma stava baciando un imbecille

Trayna-neena, armageddon, nona.

Quel piccolo psicopatico (Mamma, andiamo in guerra)

Piccolo, violento psicopatico (Guerra, guerra)

Psicopatico coccodrillo (Mamma, andiamo in guerra)

Mamma, vado in guerra

Quel piccolo psicopatico (Mamma, andiamo in guerra)

Piccolo, violento psicopatico (Guerra, guerra)

Psicopatico coccodrillo (Mamma, andiamo in guerra)

Mamma, vado in guerra

Mamma, mamma, mamma

Quel piccolo psicopatico (Mamma, andiamo in guerra)

Piccolo, violento psicopatico (Guerra, guerra)

Psicopatico coccodrillo (Mamma, andiamo in guerra)

Mamma, vado in guerra.

Shch!