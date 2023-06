M’ama Non m’ama è il nuovo singolo di Baby K, disponibile da venerdì 16 giugno 2023. La cantante aveva annunciato l’uscita del brano durante la sua partecipazione alla prima puntata del Tezenis Summer Festival, anticipando il brano con un minuto circa di esibizione, dopo un medley dei suoi successi. E così, con un nuovo look (e il pezzo colonna sonora di uno spot tv molto noto), anche quest’anno Baby K torna a puntare a piazzarsi tra i tormentoni di questa estate.

Baby K, M’ama Non m’ama, Significato canzone

Baby K ha parlato così della canzone, disponibile da metà giugno, in streaming e download digitale:

“Sono finalmente tornata nel quartiere, tornando alle mie radici fra un sound che mescola l’hip hop classico al calore della dancehall. M’ama non M’ama è un racconto divertente che ci ricorda che non si trova l’amore né marito nel club: ‘mamma diceva che no, non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall’”

Negli ultimi anni, con “Easy” e “Bolero” feat. Mika, Baby K ha dimostrato che non vuole precludersi nessuna strada nel suo futuro: il suo è un percorso di continua trasformazione, all’insegna della sperimentazione e dell’autoaffermazione della sua identità artistica.

I successi da Roma Bangkok in poi

Il successo assoluto di Baby K parte sicuramente da “Roma Bangkok” del 2015 insieme a Giusy Ferreri. Seguono, poi, “Voglio ballare con te“. Poi ecco arrivare “Da zero a cento” (arrivata alla numero 2), “Playa” (alla 9), “Non mi basta più” (alla 3) con la collaborazione di Chiara Ferragni e nel 2021 “Mohicani” insieme ai Boomdabash. Deludente, invece, lo scorso anno, il duetto con Mika: la loro “Bolero” non è andata oltre la 47esima posizione della classifica Fimi dei singoli più venduti. E così quest’anno Baby K torna da sola e lo fa puntando al successo e ai piani alti della chart con un pezzo orecchiabile, decisamente estivo e più legati alle hit più note degli anni scorsi.